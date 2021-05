El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señaló al Gobierno federal de orquestar una guerra sucia en su contra.

Lo anterior, relacionado con un supuesto requerimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo de pasados ejercicios fiscales.

“Qué casualidad que a unos días de la elección quieran implementar un aparato gubernamental en mi contra cuando no lo había hecho ni el gobierno federal priista ni en los primeros tres años que compartimos con el Gobierno federal”.

Los requerimientos son por cuentas del 2013 y del 2014, cuando Lemus no participaba aún en la política, expuso.

Su presunción se funda en que en las ruedas de prensa de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco participan personas provenientes de la Ciudad de México.

“Esto me lleva a pensar que sólo hay dos sopas: que sus candidatos y candidatas no pueden solos, o que desde la Ciudad de México se quiere intervenir en las decisiones del estado de Jalisco, y no veo cuál de las dos sea peor, muy probablemente la segunda”.

Según presume, estas personas han sido enviadas desde la capital para difamarlo y para establecer una estrategia de guerra sucia y de violencia política. “Saben que en la calle, en las urnas, en la voluntad de la ciudadanía no pueden convencer, y por ello van a estas argucias sucias, legaloides”.

Afirmó que tiene “la frente en alto y la conciencia tranquila” y que próximamente les mandará un mensaje.

