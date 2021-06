Aunque el Instituto Electoral del Estado (IEPC) determinó que no hay condiciones para integrar el nuevo Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores, Morena impugnará esa decisión. Juan Soltero Meza, coordinador jurídico del partido, afirmó que el organismo electoral sí tiene elementos para conformar el cabildo y reconocer el triunfo de su candidato José Manuel Cárdenas Flores, que fue el único que contendió tras la declinación de otros aspirantes. Criticó que los consejeros electorales hayan remitido el asunto al Congreso estatal donde se analizará la posibilidad de una elección extraordinaria.

“Desde nuestra óptica, el Instituto sí debió haber constituido el cabildo en virtud de que ya hay una planilla ganadora que fue la de Morena. Al mandarlo al Congreso y generar una nueva elección rompe con el principio de certeza del candidato votado, la ciudadanía ya se manifestó y es el derecho del ciudadano que eligió a esa planilla”, expuso.

Sobre los espacios faltantes para la integración del cabildo al no haber más planillas, el abogado argumentó que el Instituto debió resolver considerando a las otras fuerzas políticas, aunque no compitieron, para que fuera plural el cabildo. Aseveró que se inconforman porque la autoridad electoral no exploró posibilidades y mandó el asunto al Congreso estatal.

Según el cómputo de votos en Jilotlán sólo acudió a votar el 35.5% del listado nominal del municipio. El candidato de Morena tuvo mil 36 votos, Movimiento Ciudadano 171 y el PAN 45; aunque ambas planillas declinaron participar. Hubo 226 votos nulos y dos para candidatos no registrados.

