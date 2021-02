Elecciones Jalisco 2021: Frangie apuesta por continuidad en Zapopan, pero con su sello

El precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que su experiencia y resultados de casi seis años como jefe de Gabinete en el Ayuntamiento son el aval a su intención de dar continuidad a una administración exitosa.

El aspirante planteó que debe haber seguimiento a programas y proyectos, pero subrayó que buscará darles su sello e impulsar planes que por falta de tiempo no avanzaron en la actual gestión.

“Hablamos de continuidad en muchas cosas, pero también Frangie tiene su forma de trabajar. Se reforzarían cosas y se crearían cosas nuevas”.

Presumió que en los dos últimos trienios se mejoró el manejo de las finanzas municipales.

En materia de seguridad, dijo que aunque se modernizó la infraestructura y equipamiento de la Policía municipal, se debe seguir invirtiendo y reforzando.

Frangie apuntó que en el Gobierno zapopano entendió cosas que no se veían desde su experiencia en el sector empresarial y aseguró que eso le sirvió para agilizar los procesos, fomentar la inversión, resolver trámites rápido y evitar la burocracia.

“A las personas les interesa cómo se está administrando el municipio, cómo se está trabajando, esa es una de las grandes fortalezas”, concluyó.

Juan José Frangie Saade, precandidato de Movimiento Ciudadano a Zapopan.

En la carrera por Zapopan no hay enemigo pequeño: Frangie

Aunque aún debe formalizarse la postulación de aspirantes a la presidencia municipal de Zapopan, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie Saade, consideró que la competencia por la alcaldía no será fácil y sostuvo que no ve enemigos pequeños entre quienes se perfilan para ser sus contrincantes.

El emecista comentó que su apuesta es que la continuidad que él busca encabezar se vea reflejada en la aceptación con 73% que, dijo, tiene la actual administración de la que formó parte.

“Va a ser una elección no fácil y sobre todo por las condiciones de la pandemia. Estoy muy entusiasmado, no va a ser fácil. No hay enemigo pequeño, ni Kumamoto y si va Mariana por Morena, pero yo tengo una gran arma que es que demostramos lo que estamos haciendo”, expuso.

El aspirante descartó que Morena sea el enemigo a vencer o que le pueda afectar que Movimiento Ciudadano vaya sin alianzas.

Sobre el proceso interno emecista en el que terminó como candidato de unidad, Frangie negó que le hayan asignado la postulación por dedazo y argumentó que tiene buena relación con quienes buscaron la candidatura.

“No fue (dedazo), cero, nada de eso. Pablo Lemus fue muy respetuoso. Yo no puedo negar que soy una gente cercana, que trabajé con él hombro con hombro, pero dedazo no, yo no lo veo así”, aseveró.

Refirió que las condiciones de la contingencia sanitaria harán que las próximas campañas electorales sean particulares y dijo que se debe anteponer el cuidar la salud de las personas. Aún está en el proceso de análisis para definir la integración de la planilla de regidores que lo acompañarán.

JL