El candidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de Zapopan, Salvador Cosío Gaona, se comprometió con los habitantes del fraccionamiento Los Molinos para acompañarlos en la defensa jurídica que iniciarán para obtener la posesión legal de sus viviendas.

El candidato señaló que desde hace años los colonos de esta zona sufren por la falta de servicios públicos básicos, como agua, alumbrado público y pavimento de calidad. Además reciben cargos excesivos de luz y agua.

“Por un asunto no sabemos si de corrupción, de negligencia o simplemente de descuido, el gobierno municipal no atiende diciendo que no se ha entregado el fraccionamiento pero la culpa no es de los vecinos, en todo caso es de la autoridad que no ejerció las fianzas, no apretó las tuercas, no imperó la norma, la ley, y ahora, de cualquier manera es su responsabilidad atender a la sociedad. Mi compromiso; respaldarlos en su lucha jurídica, en la exigencia, en la unidad, para obtener los servicios que requieren”, manifestó.

En un encuentro con representantes de los 20 cotos que componen el fraccionamiento, el aspirante presentó sus propuestas en temas como seguridad, servicios, equilibrio, salud y educación, al tiempo que reiteró su compromiso de edificar un Boulevard que irá desde el cruce de la carretera a Colotlán en La Magdalena hasta llegar a Valle de Los Molinos.

Además, Cosío acudió este martes a las colonias Vistas del Centinela, Nuevo Vergel, Jardines del Vergel, El Vergel, La Martinica, y Lomas de Tabachines, entre otras, donde de igual manera hizo compromisos en los temas de servicios públicos y seguridad.

