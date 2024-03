Más propuestas y menos ataques pidieron ciudadanos que observaron el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Jalisco, pues consideraron que faltó hablar más de los proyectos y sobraron las denostaciones entre los contendientes.

“No estuvo bien el debate porque a simple vista me pareció puro ataque. Necesitamos más propuestas”, dijo Celia Pérez, habitante de Zapopan.

“Lemus no me agrada nada por tanto ataque, la de Morena no le sabe a los debates. Creo que Haro se vio mejor. Estaba más preparada”, compartió Luis Lomelí, quien es vecino de San Pedro Tlaquepaque.

Por su parte, en redes sociales Joseph Olar cuestionó que Lemus no pudiera explicar cuál es el mecanismo para buscar a una persona en la Entidad, como le preguntó un ciudadano cuya inquietud por escrito fue elegida al azar por los moderadores de la discusión.

Luis González dijo que es “una vergüenza” escuchar a Delgadillo, pues “no puede hilar ni dos ideas”.

Ernesto Guerra acentuó la postura de Haro, quien hizo “fuertes críticas al tema de la inseguridad este sexenio”.

Andrés de la Peña reclamó que no abordaran el problema de la vivienda y Darwin Franco indicó que el encuentro careció de propuestas sólidas para presentar a la población.

La voz de los expertos

Aspirantes quedan a deber

Especialistas coincidieron en que los tres aspirantes a Casa Jalisco quedaron a deber en el primer debate que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.

Luis Campos Carriedo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo que las pocas propuestas presentadas, más allá de los ataques, carecieron de sustento, pues además, al enfocarse en presentar sus “carteles” y cifras sueltas, ni siquiera tuvieron a la mano las fuentes de las cuales obtuvieron sus datos, lo cual impide generar confianza en los habitantes.

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, criticó el ejercicio.

“No se cumplió con los temas que se dijeron se iban a abordar: derechos humanos, gobernabilidad y justicia. Respecto a los derechos humanos, prácticamente nadie habló, por poner un punto, de la situación actual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y sobre gobernabilidad, que era un tema también, nadie dijo absolutamente nada”, lamentó.

CT