El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, declaró este martes que aún no existe acuerdo sobre los municipios, por lo que se continúa dialogando.

Además, rechazó que le hayan ofrecido un espacio en el Congreso del Estado.

“Realmente no ha habido un ofrecimiento de ninguna de esas cosas, porque se sigue hablando el tema de Guadalajara, y mientras no se cierre ese tema, no se podrá hablar ningún otro”, acotó.

Al asegurar que trabaja en equipo, admitió que estaría “encantado de estar en Guadalajara”.

Salvador Zamora aseveró que mañana “no necesariamente” se podría dar un acuerdo en la asignación de alcaldías, diputaciones locales, federales y el Senado, como lo anticipó el Gobernador de Jalisco.

Descartó divisiones, tras la designación de Pablo Lemus Navarro como precandidato al Gobierno de Jalisco.

