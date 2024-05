La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno del Estado, Claudia Delgadillo visitó este jueves los municipios de Villa Purificación, Casimiro Castillo y Cuautitlán de García Barragán.



Ante los problemas hidráulicos en Villa Purificación, la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia trabajará en acciones con base científica para que haya abasto suficiente y seguro.



La aspirante se comprometió a revisar, a través de estudios técnicos, la viabilidad de construir una presa, y así solucionar la falta de agua en el municipio y en la región, problema que, afirmó, se está generalizando en todo Jalisco.

Ante la solicitud de los mismos habitantes, que reclaman una solución para abatir la falta de agua, y que además han gestionado la donación de un terreno para que se construya una presa, la candidata afirmó que no se tomarán decisiones hasta que no se hagan estudios de impacto ambiental y conocer si no afecta el entorno natural. “No quiero quedarles mal, (…) Si nos están donando un terreno, vamos de gane”, y manifestó que en caso de no crearse este depósito de agua, se buscarán otras opciones que den solución, “Siempre y cuando la tecnología diga que sí”.



Delgadillo agregó que se fortalecerán los problemas sociales; también que se verán beneficiadas las escuelas, además de que las y los alumnos recibirán uniformes y útiles escolares, tendrán acceso a desayunos y comidas, “los niños de primaria y secundaria van a tener el desayuno y comida calientita, todos los días de parte de su gobernadora”.



Agregó que las becas Benito Juárez y el apoyo a personas con discapacidad también se reforzarán desde el estado. “Vamos a fortalecer que tengan buenas calificaciones y que su única tarea sea estudiar” agregó.



Casimiro Castillo la abanderada de la alianza Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos trabajará de la mano del Gobierno Federal con el fin de reforzar los programas sociales para personas discapacitadas.



Fue en la delegación “La Resolana” en donde la abanderada al gobierno estatal por Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos dio a conocer que durante su gobierno habrá apoyo a todas las mujeres jaliscienses y por eso anunció que reforzará los programas sociales, que incluirá la entrega de apoyos económicos para todas las mujeres de la entidad a partir de los 60 años. Además, señaló que en su gobierno otro de sus estandartes será incentivar el emprendimiento de las mujeres.



“Y como las mujeres serán mi prioridad, en el Gobierno del Estado vamos a estar enviando recursos para que todas nuestras mujeres puedan emprender su propio negocio, yo quiero que todas ustedes estén muy tranquilas”, mencionó la candidata, quien va a la cabeza en las preferencias electorales.



En este encuentro en donde destacó la alegría de la ciudadanía y el contacto directo con la gente, se dio a conocer que a Casimiro Castillo y a todo Jalisco el apoyo será permanente, y ningún grupo vulnerable será olvidado, tal es el caso de las personas con discapacidad, por ello habrá apoyos para este sector y el plan se trabajará de la mano de la próxima Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Nuestra gente en el estado, que tenga discapacidad, la vamos a apoyar, la mitad la pondrá el Gobierno del Estado y la otra la Federación, la doctora Claudia Sheinbaum, próxima Presidenta de México, va a estar apoyando a toda nuestra gente que tiene discapacidad”, indicó Delgadillo.



“Apoyo al campo”, fue a lo que se comprometió Claudia Delgadillo en su reciente recorrido por el municipio de Cuautitlán de García Barragán. La candidata al Gobierno del Estado por la Coalición Sigamos Haciendo Historia reafirmó su compromiso con el apoyo a este sector y destacó que dignificar el campo es una de sus principales metas para el gobierno que encabezará, para consolidarlo como uno de los motores más importantes de desarrollo económico y social.



La candidata, quien va a la cabeza de las preferencias electorales rumbo a la elección del 2 de junio, propuso la implementación de tecnologías avanzadas y la provisión de mejores herramientas para los agricultores, con el objetivo de convertir al campo de Jalisco en un líder nacional en la producción agroalimentaria sostenible.



