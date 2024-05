Se escasea el hielo en Guadalajara

Eduardo llegó a comprar una bolsa de hielo esta tarde a una tienda de conveniencia ubicada en Camino Real a Colima en Tlajomulco pero le dijeron que desde hace cuatro días no le surtían.

"Desde hace días que se la llevan con puras mentiras no me dicen si sí o no, los clientes llegan todo el día a preguntar, pero no me han traído nada", explicó el empleado de la tienda.

Debido a la ola de calor y las altas temperaturas que se registran en la ciudad la venta de hielo en bolsa comenzó a escasearse y en algunas tiendas ya están restringiendo su venta.

En otra tienda de conveniencia ubicada en Tlaquepaque la situación es la misma desde hace cuatro días que no tienen hielo.

"Nosotros desde hace días que no tenemos, nos dijeron que nos iban a traer en el transcurso del día, pero no sabemos a qué hora, desde hace cuatro días que se nos acabó y no han traído, ya hicimos el reporte, pero no estamos seguros que llegué", explicó una empleada de una tienda de conveniencia.

Lo mismo sucede en las tiendas de abarrotes de las esquinas ubicadas en diferentes colonias de la ciudad.

"Sí se está escaseando, yo pido antes de que se acabe, pero lo están tardando dos a tres días y normalmente luego luego lo traían incluso el mismo día y esta última vez lo pedí el lunes y me llegó a ayer entonces traen un retraso de dos a tres días", explicó la encargada de la tienda Mercado Express ubicada en Parques del Bosque en Tlaquepaque.

TAMBIÉN LEE: Ahora plagian y asesinan al papá de una MP del área de Desaparecidos

Ante el incremento en la demanda la cadena comercial Oxxo anunció en algunos estados que restringiría la venta de bolsas de hielo a máximo tres piezas por persona.

En las tiendas de conveniencia el precio del hielo va desde los 35 y hasta los 50 pesos.

Los restauranteros informaron que hasta el momento no han tenido afectaciones en sus operaciones por la falta de hielo.

"Sí hay una baja cuando hay más demanda , es normal, hemos tenido menos surtido a lo mejor es un poco menos lo que surten en vez de 10 bolsas te surten ocho" , explicó Gregorio Godoy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac Jalisco.

YC