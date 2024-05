En casi tres meses del periodo de campañas finalizado ayer, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) recibió 504 quejas y denuncias por presuntas infracciones a la normatividad electoral, casi el triple de los 172 procedimientos que el mismo organismo recibió entre septiembre de 2017 y julio de 2018.

La mayoría de estos procedimientos están relacionados con presuntas anomalías en la difusión de propaganda o por actos anticipados de campaña.

Del total de quejas y denuncias, el 41.6% fueron desechadas por cuestiones como que no se lograron reunir los requisitos mínimos, porque se determinó que los hechos denunciados no constituyeron una violación a las normas, no se aportaron pruebas. Otro 32.1% sigue en trámite.

En síntesis, solo 132 quejas de las 504 recibidas hasta el 25 de mayo fueron admitidas por el IEPC.

Además, el organismo electoral recibió 33 procedimientos especiales con denuncias por violencia política de género, de los cuales 14 se admitieron y cinco están en trámite.

La consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez, ofreció una numeralia general de lo desarrollado como parte del proceso electoral 2023-2024.

En el caso de Jalisco, la autoridad electoral registró siete mil 190 candidaturas de siete partidos políticos nacionales, dos partidos locales y dos coaliciones, además de dos candidaturas independientes.

En conjunto, todos los aspirantes recibieron un total de 235.6 millones de pesos de financiamiento fijado por la Constitución federal y local.

Delito electoral:

Es una acción u omisión que lesiona o pone en peligro el desarrollo de una elección y atenta contra la esencia del voto, que es universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.