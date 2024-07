Sistema para prevenir muertes en túneles era un prototipo: Gobierno de Jalisco

Luego de que el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, diera a conocer que la actual administración solo instalará cuatro de los 12 sistemas de alerta ante inundaciones en túneles vehiculares, este miércoles el Gobernador de Jalisco señaló que, según la información que era de su conocimiento, se trataba únicamente de un equipo que funcionaría como prototipo.

“La verdad no traía el dato de los 12. Lo que yo que he informado y lo que yo sé es que se hizo este proyecto para ponerlo a prueba en uno de los túneles y que funcionó muy bien” , dijo el mandatario estatal luego de ser cuestionado sobre el por qué del proyecto incompleto.

Aseveró que se encargará de revisar la situación contractual establecida entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a cargo de la obra, y la empresa a la cual se le entregó la licitación, y que en caso de que se detecte que hubo incumplimiento por parte de la empresa o alguna otra anomalía que haya ocasionado que no se terminaran de instalar los equipos según el proyecto licitado, “se procederá como establece la ley”.

“Ojalá que todas las obras que se hagan a futuro y en algunas de las que ya hoy existen, y que sabemos que hay riesgos de inundación, se pueda implementar el sistema, creo que funciona bastante bien, y voy a checar bien este asunto porque no lo traía en el radar”, añadió el mandatario estatal.

Ayer martes 23 de julio esta casa editorial informó que el titular de la SIOP, David Zamora Bueno, reconoció que el “Sistema de detección de inundaciones” en túneles, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), no será terminado en esta administración. Argumentó que se trató de cuestiones relacionadas con la falta de tiempo para instalar los equipos.

“Tentativamente, son cuatro los que se van a colocar. Iniciamos con un prototipo (en el túnel de Servidor Público y Periférico), no existía un programa como tal y menos con esa tecnología. Por el tiempo, ya no se alcanza a ejercer todo el recurso. Estamos en cierres administrativos y todo lo que no se ejerce, simplemente se cancela”, explicó en entrevista.

El proyecto fue emprendido tras la muerte de dos personas tras quedar atrapadas en una inundación en el desnivel de Periférico y Servidor Público, y derivado del riesgo en los túneles. El Portal de Obras de la SIOP señaló que se había previsto una inversión de 11 millones 450 mil para la obra otorgada por licitación a la empresa Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.

Los 12 equipos debían estar instalados entre diciembre de 2023 y marzo de este 2024, sin embargo, esto no ocurrió.

