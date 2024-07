Los prestadores de servicios turísticos de Tequila descartaron que la explosión registrada en una fábrica tequilera vaya a afectar la llegada de turistas durante este periodo vacacional.

“Yo espero que no mucho, solamente fue un día que no tuvimos actividad, además no es común que pase esto, mucha gente sabe de Tequila y quiere seguir viniendo, nos mandaron un mensaje que este jueves o viernes a más tardar ya se reactiva todo” , dijo Ulises un joven que se dedica a realizar recorridos turísticos en este Pueblo Mágico.

Te recomendamos: Asegura alcalde de Tequila que ya es seguro visitar el Pueblo Mágico

Las autoridades municipales informaron que a partir de este jueves se retomarán los recorridos turísticos en las diferentes empresas que operan en el municipio , excepto en la fábrica donde ocurrió la explosión que sigue cerrada a operaciones y acordonada.

De acuerdo con el Alcalde de Tequila, José Antonio Magallanes, cerca de 14 mil personas dependen de la actividad de la industria agave-tequila entre agaveros, industriales, jimadores, hoteleros, prestadores de servicios, entre otros.

Desde la tarde del martes las autoridades municipales y de Protección Civil determinaron cerrar el primer cuadro de la ciudad tras el accidente registrado en la tequilera restringiendo el paso a los pobladores y turistas.

“Es todo el perímetro del centro lo que vienen siendo dos cuadras a la redonda todo está cerrado”, dijo una oficial de la Policía Víal municipal.

EL INFORMADOR/ A. Navarro.

Te puede interesar: Sistema para prevenir muertes en túneles era un prototipo: Gobierno de Jalisco

Oficinas de gobierno restaurantes, negocios, bancos y los tradicionales puestos de cantaritos ubicados frente a la Presidencia Municipal, además del mercado y el callejón del hambre permanecen cerrados.

“Todavía no se sabe nada, no sabemos cuándo vamos a abrir, ahorita ya está controlado, pero están esperando a evaluar los bomberos”, dijo un policía.

Los policías municipales impedían el acercamiento a los turistas y pobladores al primer cuadro de la ciudad debido a que había olor en los drenajes a etanol mezclado con agua.

Por la tarde de este miércoles abrieron la mayor parte del centro y se espera que este jueves regrese todo a la normalidad.

EL INFORMADOR/ A. Navarro.

NA