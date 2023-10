El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro ya acortó el plazo en el cual deberá pedir licencia para contender por la gubernatura de Jalisco, confiado en que se podrá llevar a un acuerdo interno en los próximos días.

“Aunque la ley no me obliga, lo que sí me obliga es mi ética y mi moral. Yo no puedo andar promoviéndome para candidato a gobernador en todo el Estado cuando a mi se me paga por una responsabilidad en Guadalajara, por lo tanto sí estaría solicitando licencia previo al registro de las candidaturas en Movimiento Ciudadano, que serán el próximo 30 de octubre, ese es mi límite para solicitar licencia”, expresó el alcalde.

Lemus Navarro aseveró que está confiado en que se podrá llegar a un acuerdo de unidad. EL INFOMADOR / H. Figueroa

Esto porque, dijo, se estará inscribiendo como precandidato al Gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano el mismo lunes 30 de octubre.

Apenas el pasado 18 de septiembre el alcalde había señalado que pediría la licencia hacia el 3 de noviembre, previo al arranque oficial de las precampañas políticas de cara al proceso electoral de 2024.

Lemus Navarro aseveró que está confiado en que se podrá llegar a un acuerdo de unidad, pues dijo, no pueden permitir que Morena cuente con una persona candidata única sin que ellos hayan llegado a dicho acuerdo, “ya que esto hablaría muy mal del partido”.

Pablo Lemus Navarro ya acortó el plazo en el cual deberá pedir licencia para contender por la gubernatura de Jalisco. EL INFORMADOR / H. Figueroa

Respecto de los temas de paridad, señaló, será la decisión que tome el INE el día de mañana una pieza clave para la definición de la figura que contenderá por MC a nivel estatal, pero en caso de que se determine que la figura debe ser mujer en el caso de Jalisco, aseveró que él apoyará sin duda a quien resulte candidata.

“Yo no me iré para ningún lado, yo voy a apoyar a esa mujer que pudiera ser la candidata, sin embargo, yo voy a hacer mi chamba, seguiré haciendo lo que a mi me toca para ser el candidato, por eso estoy trabajando todos los días. Si hay alguna determinación que no me corresponde pues la voy a apoyar”, manifestó.

