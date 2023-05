Diputados federales del Partido Verde Ecologista en Jalisco anunciaron su incorporación a las actividades nacionales de "Plataforma Verde", un proyecto político con miras a 2024 que busca construir un proyecto de nación incluyente y sostenible.

En un comunicado dieron a conocer que en el acto celebrado en Guadalajara, los legisladores, encabezados por el líder nacional de Plataforma Verde, Javier López Casarín, expresaron su afinidad con la propuesta que encabeza Marcelo Ebrard Casaubon, para dar continuidad a la transformación de nuestro país y exigieron que se evite el uso de recursos públicos en favor de aspirantes presidenciales.

"Lo que estamos solicitando y hasta cierto punto demandando es un ejercicio con reglas claras, donde no haya dados cargados... ...No podemos permitir que se utilicen recursos públicos para apoyar a un aspirante u otro. Todo lo que se peleó desde la izquierda a lo largo de la historia no podemos permitir que se este capitalizando en un sentido donde no se ponga atención a la ley", aseguró López Casarín.

Se informó que el diputado federal rechazó que exista una definición presidencial a favor de alguna de las aspiraciones. "Han sido quienes han decidido inclinarse a favor de una persona, los que han querido construir esa narrativa, probablemente usando recursos públicos y eso es inadmisible", recalcó.

En el mismo sentido, la legisladora federal por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, destacó la trayectoria de Ebrard Casaubon y señaló que "la política no es de pan y circo, ni de espectáculos, ni de conciertos, ni de vanalidades. México, no necesita de eso".

Los diputados federales, entre quienes estuvieron presentes Claudia Delgadillo González, Antonio Ramírez Ramos, Yamile Salomón Durán, Consuelo del Carmen Navarrete y Claudia Delgadillo González, enfatizaron la importancia de un enfoque inclusivo que involucre a todos los sectores de la sociedad, que escuche y considere las diversas voces rumbo a la sucesión presidencial.

Invitaron a la ciudadanía, organizaciones civiles, académicos y expertos en diversas áreas a sumarse a "Plataforma Verde" y contribuir con ideas y propuestas para la construcción de un proyecto de nación incluyente y sostenible. Resaltaron que el objetivo es generar consensos y establecer una agenda política que refleje las necesidades y aspiraciones de la sociedad mexicana.