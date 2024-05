La candidata a la diputación federal por el distrito 12 de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Sandra González, plantea propuestas en materia del agua y prevención y atención de incendios forestales desde el ámbito legislativo.

En entrevista para este medio de comunicación, la candidata que busca la diputación federal señaló que buscará legislar respecto a la Ley de Aguas Nacionales, por la cual la Cámara de Diputados debe pronunciarse tras una legislación pendiente de cumplimentar luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha urgido a expedir la Ley General de Aguas para el país.

"Yo estaré trabajando por las leyes en el caso del tema del agua, con la Ley de Aguas Nacionales para hacer que este tema se traduzca en un área de oportunidad en donde todos estemos al pendiente del uso y el manejo del agua . A lo mejor en mi comunidad y colonia no impacta en este momento, pero va a llegar el momento en que no reciba agua y va a necesitar".

Entre sus recorridos, la candidata se ha encontrado con múltiples problemáticas, principalmente por el desabasto y la mala calidad en la que el vital líquido llega a las viviendas de zonas como la delegación San Agustín, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

"En diferentes colonias llega el agua y de mala calidad, llega con restos de basura incluso ha descompuesto aparatos como la lavadora. En la colonia San Rafael, en la delegación San Agustín perteneciente a Tlajomulco que no tienen agua, tienen más de cuatro meses que no tienen agua, las pipas no les han llegado, les llegan y solo es una pipa para una comunidad de más de 800 personas".

Sandra González dijo que, respecto a los incendios forestales que afectan a parte de la zona que busca representar, todas las partes deben asumir su responsabilidad ya que gran parte de los siniestros son provocados, aunque deberá hacer su parte desde la cámara baja en caso de llegar.

"El tema de los incendios, el distrito está junto a La Primavera y es un tema en el que las personas cercanas o que van a caminar o disfrutar de la naturaleza, están preocupadas porque el 97 por ciento de incendios son provocados y es por una intención muy clara, de seguir fraccionando. Estaremos revisando en materia de incendios porque no se me hace justo que unos sí y otros no".

La candidata instó a la ciudadanía a que acudan a votar a las urnas el próximo 2 de junio y que lo hagan de forma informada , que conozcan el historial de cada uno de las candidaturas por los cuales van a emitir este voto, asegurando que se trata de un trabajo en equipo en el cual, por los siguientes 3 y 6 años habrá o rendición de cuentas o frutos producto de las decisiones de este día.



YC