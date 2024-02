Esta mañana fueron presentados las y los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, tanto al gobierno del estado, senado, diputaciones federales y locales como candidatos a 124 alcaldías, excepto Jilotlán de los Dolores, donde no vieron condiciones para competir.

La coalición integrada por los partidos PRI, PAN y PRD espera superar el millón de votos en el próximo proceso electoral del 2 de junio.

Laura Haro, candidata al Gobierno del Estado por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, pidió que se haga una prueba de polígrafo y exámenes de salud, psicológicos, psicométricos a todos los aspirantes al Gobierno de Jalisco.

“El próximo martes 20 de febrero desde muy temprana hora, me realizaré todos los exámenes los cuales haré públicos, porque la sociedad jalisciense debe conocer mi estado de salud, mi estado de salud mental, mi probidad, mi patrimonio de dónde viene, qué he hecho a lo largo de mi vida, qué me antecede, cuál es mi hoja de presentación”, aseguró.

Te puede interesar: Llama Cardenal de Guadalajara a razonar el voto el próximo 2 de junio

“Sometámonos al polígrafo, para ver quién miente, cuáles son los nexos que tenemos con quienes tal vez no puedan con la ley, quién es quién y una vez que la sociedad jalisciense sepa quién es quién, que tome la mejor decisión de manera informada y de manera libre”, añadió.

Aseguró que hay todas las posibilidades para que puedan ganar el proceso electoral.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

“Tenemos una buena expectativa, esperamos que haya una participación mayor al proceso electoral pasado. Jalisco se ha caracterizado en los últimos procesos a la gubernatura y aquí hay una buena expectativa, que haya una participación libre y en paz y que logremos los históricos para gobernador, que en la última elección no llegó ni al 50 por ciento de participación”, comentó.

Añadió que al ser una elección de tercios, existe una enorme ventaja de salir ganadores.

“Tenemos una enorme posibilidad, no solamente de competir sino que de ganar y esperamos que la participación supere el 60 por ciento y ser el estado que más votos aporte a Xóchitl Gálvez”.

Te puede interesar: Federación Mexicana de Patología Clínica apuesta por especialistas colegiados

En la presentación, también se anunció a Ramiro Hernández como el coordinador de campaña de Laura Haro.

En el evento realizado en un hotel de la colonia Mexicaltzingo estuvieron presentes las dirigentes del PAN, Diana González y del PRD, Natalia Juárez y los candidatos a diputados locales, federales y al senado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV