Las 20 planillas para candidaturas municipales de Morena que fueron rechazadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), con apego a la Ley porque no cumplieron con requisitos de elegibilidad, se presentaron fuera de plazo o no se presentaron ante la autoridad electoral.

El IEPC informó, que puso a disposición de las personas candidatas el Sistema Integral de Registro de Candidaturas (SIRC) para que registraran sus planillas, programa que cuenta con una base de datos donde se almacenan registros de fechas y horas de cada registro en Jalisco.

Ante esta situación, el anuncio de Morena acerca de que el rechazo de las plantillas no tenían sustento es información incorrecta, ya que tres de las planillas no cumplieron con requisitos de elegibilidad, nueve de ellas se presentaron fuera de plazo legal y ocho no fueron presentadas ante el Instituto y esto se puede confirmar mediante el sistema SIRC.

La coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, tuvo un plazo adicional para solicitar el registro de 20 candidaturas en los municipios más poblados de Jalisco, el cual fue otorgado por medio de una sentencia judicial, por lo que la autoridad electoral de Jalisco refiere que han acatado de manera adecuada las sentencias y lineamientos para llevar a cabo el proceso electoral de manera equilibrada.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV