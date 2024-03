Durante su primera visita a Jalisco como candidata presidencial, Claudia Sheinbaum prometió eliminar las colegiaturas para todas las universidades públicas del país, durante un mitin que sostuvo en la Plaza Liberación de Guadalajara.

“La educación no es una mercancía que se compre con dinero, no es un privilegio para los que tienen dinero, es un derecho establecido en el tercero constitucional. Como Jefa de Gobierno hice dos universidades públicas, como Presidenta se hará realidad que las universidades públicas sean gratuitas, que no tengan colegiatura”, dijo la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

La candidata aseguró que aumentarán el número de universidades públicas del país, además de que otorgarán becas a todos los estudiantes de educación básica en escuelas públicas, lo cual será gradual.

Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de consolidar durante su gobierno los programas sociales de apoyo a estudiantes y personas de la tercera, además de garantizar que su incremento nunca sea por debajo de inflación.

“Esta elección se trata de consolidar y continuar la transformación del país, vamos a consolidar los triunfos de este movimiento. Vamos a consolidar el IMSS Bienestar, vamos a meter tecnología para garantizar el abastecimiento de alimentos”, declaró la candidata morenista.

Sheinbaum estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, el coordinador nacional de Morena, Mario Delgado, los dirigentes estatales de los partidos que conforman la mega alianza en Jalisco: Futuro, Hagamos, PT, Partido Verde y la fracción guinda.

Posterior a este mitin, Claudia Sheinbaum visitó Ciudad Guzmán.

MF