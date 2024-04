Este martes la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se reunió con estudiantes de la comunidad educativa del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, donde presentó su postura sobre la necesidad de reforzar y apoyar a la educación pública del País.

Xóchitl inició su diálogo recordando al ex rector Raúl Padilla, quien dijo, fue en gran medida el responsable de que esta visita pudiera llevarse a cabo, pues dijo, fue en 2022 cuando recibió la invitación de Padilla López para asistir a la Feria Internacional de Guadalajara, donde por primera vez habló de la necesidad de reestructurar los programas sociales, lo cual aseguró, fue tomado por Andrés Manuel López Obrador para decir que Xóchilt había propuesto quitar los apoyos a los adultos mayores.

“Es cosa que este nunca dije, y ahí empezó un gran debate entre el presidente y una servidora que me llevó a buscar un amparo para pedir el derecho de réplica, cosa que no obtuve, y esa fotografía tocando la puerta de Palacio Nacional, pues se hizo viral, y en gran medida muchos mexicanos me pidieron que yo participara por la presidencia”, dijo Gálvez Ruiz.

Recordó que fue a partir de ello que se recabó un millón de firmas de ciudadanas y ciudadanos que pidieron que fuera ella la presidenta. “Y creo que eso va a pasar en el futuro de muchos países. Los partidos políticos van a tener que abrir las candidaturas a las y los ciudadanos, pero en buena medida, todo empezó en la Universidad de Guadalajara, y eso yo no lo voy a olvidar nunca”, recordó Gálvez Ruiz.

La candidata del PAN-PRI-PRD aseguró que está convencida de que la educación pública es clave en la sociedad, por lo cual debe fortalecerse a través de un presupuesto justo y acorde a la inflación.

“Yo soy producto de la educación pública desde la primaria, desde la preparatoria, y yo obviamente la UNAM ha sido claves en mi desarrollo profesional como ingeniera, y sí creo que la Universidad de Guadalajara es un ejemplo de una universidad que no solo se quedó en Guadalajara, sino que ha decidido llegar a los lugares más apartados del Estado”, dijo reconociendo a la casa de estudios.

Señaló que para ella las universidades del Bienestar impulsadas por el partido en el poder son un fraude, puesto que no se les ofrece a las y los estudiantes los conocimientos ni las herramientas necesarias en materia educativa.

“Cuando yo pienso en las universidades del Bienestar, yo pienso que más que inventar modelos educativos que son, pues yo diría un fraude a los estudiantes, con todo respeto, porque el nivel de educación que se les da está muy lejos de la calidad que los estudiantes requieren, deberíamos fortalecer a universidades como esta. Tengan la certeza que como Presidenta de la República, vamos a mejorar el presupuesto de las universidades públicas más que meterlas a la política de la austeridad, como lo ha anunciado Claudia Sheinbaum”, expresó la candidata.

Gálvez Ruiz lamentó que en los últimos años se han dado recortes a las universidades, y que sus presupuestos no han podido crecer conforme a la inflación del País.

“La famosa política de austeridad suena a recortes presupuestales, y muchas veces las universidades públicas ya no tienen de dónde recortarle. Vemos que los incrementos presupuestales no son tan altos, se prevé una inflación de un 3%, pero la inflación real es del 7%, y en estos seis años fácil hemos tenido un 26% de inflación y seguramente el presupuesto de la Universidad de Guadalajara no ha crecido en esa proporción”, lamentó la candidata.

También insistió en implementar becas universales para las y los jóvenes, pues comparó, alguien que recibe la beca de “Jóvenes Construyendo el Futuro” recibe tres mil 600 pesos (mensuales), mientras que aquel joven quien va a la universidad recibe sólo mil 200. “Es tan meritorio el joven que estudia y que tiene la idea de salir adelante a través de la educación, como también es meritorio el joven que decide caminar por la vida del trabajo. Ambos, para mí, merecen todo el reconocimiento”, dijo.

También en materia educativa Xóchitl Gálvez indicó que de llegar a ser presidenta regresará los apoyos retirados por Morena al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) para poder seguir impulsando la ciencia y carreras como la robótica y la inteligencia artificial, las cuales es necesario apoyar porque en ellas “está el futuro laboral de las juventudes y las nuevas generaciones”, a la par de los idiomas.

“Vamos a rescatar al Conacyt (porque) lo que se hizo con la Ley de Ciencia y Tecnología no me parece que sea lo más adecuado. No creo que haya ciencia neoliberal, hay ciencia y punto, y la ciencia existe, se desarrolla”, aseveró la candidata de Fuerza y Corazón por México.

Tras su presentación escuchó las dudas de las y los estudiantes, resaltando la participación de Rigoberto Orizaba, un estudiante sordo de esta casa estudios, quien le cuestionó en lengua de señas mexicanas, a través de un intérprete, sobre su propuesta para incluir a la educación y en la sociedad a las personas con discapacidad, pero también a las personas de comunidades indígenas.

“El gobierno actual no ha dado garantías para lograr que dichos estudiantes reciban las becas de bienestar debido a que ha considerado a los universitarios como no prioritarios. ¿Usted qué piensa de lo que ha hecho la administración actual sobre este tema, y cuáles, cómo, y por qué serían sus propuestas para que estudiantes con discapacidad auditiva, comunidad indígena, y otras vulnerabilidades tengan estos apoyos?”, comentó el joven.

Ante ello Gálvez Ruiz señaló que para ella la principal barrera está en la cultura de la sociedad, por lo que propuso que de llegar a ser presidenta promoverá que desde la escuela primaria y secundaria, se enseñe lenguaje básico de señas para que todas y todos puedan comunicarse con las personas con discapacidad auditiva de una manera más eficiente, y así se les pueda incluir de una forma más efectiva en el mundo escolar y laboral.

“Lo mismo tendría que pasar con la lengua indígena. En muchas localidades indígenas se debía dar un lenguaje básico para comunicarnos en wixárika que es la lengua que que hay aquí, y que todo mundo pudiéramos eh pues decir por lo menos '¿cómo estás?' o 'buenos días'. Mi compromiso será, obviamente, becas plenas para las personas con discapacidad pero además de las becas, buscar una plena inclusión en la parte de educación. Yo pienso que el día en que una persona que tiene discapacidad gane exactamente igual que una persona que no tiene discapacidad, será cuando este país habrá sido un país plenamente incluyente”, aseveró Gálvez Ruiz.

Al terminar el diálogo la candidata recibió una playera de los “Leones negros”, el equipo deportivo de la UdeG, con la cual salió del recinto, no sin antes tomarse algunas fotografías con la comunidad estudiantil.

Antes de retirarse un bloque de jóvenes se hizo presente para manifestarse contra la presencia de la candidata, y aseguraron que ella “no los representa”, pero se disiparon rápidamente luego de que la candidata se retiró del plantel.

La frase

“No todas las universidades tienen esa fortuna como ustedes de, además de tener un extraordinario proyecto educativo, tienen el mejor proyecto cultural. La Feria Internacional del Libro es el referente de México, yo los felicito y por eso universidades como ustedes las debemos de fortalecer cada vez más”.

-Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México.

