Este martes la candidata a la presidencia por la coalición "Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se re reunió con ganaderos y sectores productivos de Jalisco, donde dialogó sobre las problemáticas que viven los lecheros de la Entidad.

En las instalaciones de la Unión Ganadera de Jalisco en Tlaquepaque, Xóchitl Gálvez se comprometió a generar acciones a favor de ganaderos, agricultores y lecheros, quienes dijeron, la han tenido complicada ante los abandonos de la Federación en este sector.

"Qué tristeza me dio hoy hablar con los productores de leche. Qué tristeza que no les quieren comprar leche cuando ni siquiera sacan para la pastura. Qué tristeza que los ganaderos de Jalisco están llevando al rastro sus vacas todos los días porque no tienen cómo alimentar. su ganado con la brutal sequía que hemos tenido. El gobierno federal abandonó al campo, abandonó a los agricultores, abandonó a los ganaderos, y eso es terrible", aseveró Gálvez Ruiz durante su visita a Jalisco.

Lamentó que esto ocurra debido a que el gobierno en el mando ha preferido comprar leche importada "que ni siquiera es leche", por lo cual se comprometió con el sector en la Entidad a que, de ganar la elección, podrán contar con ella para invertir en estos sectores y salvar las producciones que hoy tienen que ser desechadas.

"Por eso le digo a los ganaderos de Jalisco que cuentan conmigo, a los agricultores de Ocotlán, nosotros no vamos a hacer obras faraónicas como el Tren Maya, nosotros no vamos a gastar el dinero en una obra, que por cierto ha costado cuatro veces lo que iba a costar Todos están haciendo negocio en el Tren Maya, en Dos Bocas, y ahí está el dinero de las escuelas, el dinero de la salud, el dinero de la seguridad, ahí está el dinero del campo. a poner el dinero en las personas, en los que sufren, en los que realmente buscan vivir mejor", aseveró Gálvez Ruiz.

La candidata insistió en el dicho de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, de que "con los apoyos hoy se puede vivir mejor", aunque aseguró, ella no sabe realmente lo que es trabajar para solventar los gastos del día a día. "Como se ve que no conoce el campo, aquí se paga una chinga, todos los días trabajando", manifestó Xóchitl Gálvez.

"Por supuesto que nuestros adultos mayores ya trabajan, ellos sí pueden vivir una mejor vida, y hay algunos que todavía trabajan, porque no les alcanza lo de la pensión, hay algunos que todavía les salen a buscar. Y corran la voz, nosotros no Vamos a quitar programas sociales, esta es toda la fuerza que tiene Morena, si no fuera por los problemas sociales la gente ya lo hubiera sacado a patadas, porque realmente no han, no han cumplido lo que han dicho", manifestó la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD.

La candidata también aprovechó la visita en la Entidad para presentar parte de su propuesta en materia de apoyos a las mujeres, con la cual, aseguró, de llegar a la presidencia ninguna mujer vivirá con miedo.

"Otro tema con los alcaldes, con los que vamos a atender la violencia hacia las mujeres: también van a tener los recursos para tener psicólogas, sociólogas, trabajadores sociales, médicos en los municipios, para que cuando detectemos una mujer que está sufriendo violencia, Inmediatamente le caigamos, y que el marido sepa, que la mujer sepa que si se pasa de lanza, le vamos a caer también ahí O sea, vamos a cuidar a las mujeres", indicó Xóchitl Gálvez.

También, dijo, se fomentará el regreso de las casas de las mujeres indígenas que fueron cerradas, "algunas prácticamente desaparecidas, donde se atiende, por ejemplo, en la zona de Mezquitic, en la zona wixárika, que la que la conozco perfectamente, desde una visión intercultural, la violencia hacia las mujeres, la educación sexual y reproductiva, para que las mujeres tengan una pertinencia cultural", aseveró Gálvez Ruiz.

El su visita a Jalisco y durante esta reunión también recordó su propuesta de que, de llegar al cargo ninguna policía municipal ganará menos de 20 mil pesos, que regresará el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), y pondrá todos los recursos necesarios para terminar con el cobro de piso y las extorsiones. "¿Cómo que ahora los malosos son los que mandan y el gobierno está pintado? Pues conmigo no, vamos conmigo a aplicar la ley", aseguró la candidata.

Tras culminar este evento la candidata se dirigió al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil.

