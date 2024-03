Combate frontal y serio a la violencia en contra de las mujeres, programas de apoyo y prevención que sí funcionen, es el compromiso que la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en Jalisco, Claudia Delgadillo, presentó ante mujeres empresarias del estado.

“Todas hemos pasado por las mismas situaciones de acoso, discriminación, maltrato y violencia. ¿Y saben qué? Eso no es normal, no es normal la violencia contra las mujeres, no es normal que hoy nos falten Blanca Lilia, Ana Gabriela y Mónica Abigail, y quiero que sepan que me tienen aquí para representar a cada una de ustedes, y terminar con esta simulación de los gobiernos naranjas”, dijo.

Delgadillo González se comprometió a terminar con el “espiral de violencia” que viven las mujeres en Jalisco, y reducir la brecha de desigualdad que impera en materia de género.

“En esta elección, tenemos la oportunidad de elegir un nuevo camino para Jalisco, un camino de Transformación liderado por mujeres, para las mujeres, con Claudia Sheinbaum en la presidencia de México, y su servidora al frente del Gobierno de Jalisco”, señaló.

En el encuentro con empresarias, la candidata de la coalición refrendó sus 20 compromisos en materia de género, y recalcó: “Se trata de una sola cosa: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y asegurar la igualdad sustantiva”.

“Nuestro país y nuestro estado de Jalisco, no sólo están preparados, sino que necesitan que sean mujeres las que los gobiernen”, enfatizó.

“Sí, podemos cambiar la situación de desigualdad y acortar esa brecha que nos pone en condiciones de desventaja”, añadió.

