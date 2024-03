Luego del asesinato del alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua, la candidata al Gobierno del Estado de Jalisco, Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, manifestó su confianza en que el proceso electoral no se vuelva a ver afectado por hechos violentos.

Además explicó, que ella no ha tenido la necesidad de reforzar su seguridad durante sus recorridos por los municipios de la entidad, dijo sentirse tranquila y respaldada por la hospitalidad y el apoyo de la gente que la acompaña en sus visitas.

Delgadillo enfatizó, que no ha recibido amenazas, al contrario, la población la ha recibido con los brazos abiertos en todos los sitios que visita, lo que le brinda confianza y fortalece su convicción de continuar el camino para llevar a Jalisco rumbo a la cuarta transformación.

“Quiero ser muy honesta, no me ha ido mal, yo tengo los brazos abiertos de toda la gente en nuestro estado, me han recibido muy bien. La gente es hospitalaria y bonita, como lo es en este bonito estado, donde nos tocó nacer”, expresó.

La abanderada de la coalición de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Futuro y Hagamos, aseguró que no ha sentido la necesidad de reforzar su seguridad, ya que no ha experimentado situaciones que la hayan puesto en riesgo durante los 19 días de campaña por el estado, aunque está abierta a considerarlo si fuera necesario, incluso evaluando la posibilidad de coordinarse con el Gobierno Federal para el tema.

“Al día de hoy no ha pasado nada, nadie me ha parado, no he visto a nadie, yo voy a mis eventos, me quedo a cenar y me regreso a la casa de todos ustedes”, comentó.

Asimismo, reconoce que el Gobierno de Jalisco ha planteado la opción de proporcionar seguridad para sus recorridos, lo que sugiere una preocupación por su integridad y la importancia de salvaguardar el proceso electoral. “Por supuesto que el Gobierno del Estado, hay que decirlo, me ha planteado que tenga seguridad”, afirmó.

También, Claudia Delgadillo adelantó que será este miércoles cuando haga la presentación oficial del “Plan del Cambio Verdadero de Jalisco”, detallando la ruta que guiará su gestión a través de diez ejes fundamentales para su gobierno.

“Les voy a platicar cuál será la propuesta en el tema económico en todos los rubros, (…) en el campo, en el sector económico, con los empresarios, con nuestras mujeres emprendedoras”, señaló.

La candidata asistió este martes por la mañana a la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2024-2025 de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO).

MV