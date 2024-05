Ante más de cinco mil personas en El Salto, la abanderada de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo aseguró que con su llegada al gobierno saldrán los corruptos que solo ven por sus intereses económicos.

“Jalisco será el pilar más importante para la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, así lo expresó la candidata al Gobierno de Jalisco por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, quien acudió al cierre de campaña al municipio de El Salto, donde la acompañaron más de cinco mil personas.

En su discurso, Delgadillo afirmó que la decisión más importante para Jalisco será este domingo 2 de junio, el día de la elección, en donde hay para elegir dos caminos muy claros para la ciudadanía, la ruta que impulse a la comunidad hacia un cambio verdadero, o el de la corrupción, el estancamiento y los intereses inmobiliarios.

“Nuestro proyecto es el de ampliar los programas sociales, ellos se sienten la gente bien, nosotros somos gente de bien, (…) Nuestra propuesta se centra en la honestidad y en los valores que nos ha enseñado un gran líder: No robar, No mentir, No traicionar”.

Aseguró que atenderá desde Palacio de Gobierno a todo aquel que tenga alguna propuesta o inquietud sobre cualquier tema, para resolverlo, porque todo el gobierno estará para servir.

“No voy a llegar a Casa Jalisco, voy a llegar a Palacio de Gobierno a recibirlas a todas y todos ustedes” , dijo.

La abanderada de Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos destacó las diferencias entre su propuesta y la de sus adversarios, enfatizando la importancia de la honestidad y los valores.

Por eso les propuso que elijan “la ruta del cambio verdadero”, proyecto que se centra en la ampliación de los derechos de las personas, en contraste con los objetivos económicos de sus competidores, a quienes acusó de buscar únicamente el beneficio propio.

Finalmente, dijo que se tiene que votar con determinación y “a favor de la paz y la tranquilidad de Jalisco”, así como con la esperanza que caracteriza a la 4T.

YC