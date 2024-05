Colaborará Fiscalía Anticorrupción y ANADE Jalisco

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el colegio de abogados Asociación Nacional de Abogados de Empresa de Jalisco (ANADE Jalisco) firmaron un convenio de colaboración para capacitar al personal de la Fiscalía en conocimientos y experiencias en materia de Anticorrupción, Lavado de Dinero, Compliance, Derecho Penal y Seguridad.

El Fiscal Especializado, Gerardo de la Cruz Tovar reconoció que en algunos de los casos que ha tratado el personal de la Fiscalía especializada hay detalles que desconocen, "Muchas veces les toca atender carpetas de investigación que tienen que ver con negocios jurídicos, que no entienden lo qué es un fideicomiso, que no entienden lo que es un procedimiento de concurso mercantil, que no entienden muchas de las figuras que ustedes están acostumbrados a manejar", y reconoció que este convenio ayudará al personal a su cargo a analizar los casos con mayor expertiz.

Juan Miguel Nava Contreras, presidente del Consejo Directivo de ANADE Jalisco destacó el interés del Colegio por ayudar a la Fiscalía especializada para tener mejores valoraciones.

"Combatir la corrupción es tarea de todos, es algo que indudablemente tienen que hacer las autoridades creadas para tal efecto, pero por supuesto también los abogados y los abogados de empresa", comentó.

La firma se llevó a cabo en las instalaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo Jalisco (Plai).

El Colegio de Abogados ANADE tiene como objetivo promover la superación académica e intelectual de sus asociados , así como impulsar y difundir la figura del abogado de empresa y fomentar el desarrollo profesional de sus asociados.

