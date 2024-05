La candidata a la presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, se reunió con empresarios y emprendedores en la Expo Guadalajara previo a su cierre de campaña en Jalisco.

Ante más de 2 mil 500 asistentes, la candidata emanada del PAN afirmó que buscarán obtener al menos 2 millones de votos en el estado para sumarlos a la probabilidad de ganar la elección del próximo domingo, asegurando que tendrá el respaldo del estado para lograr el objetivo.

“Jalisco no me va a dejar sola, Jalisco me va a acompañar, y les digo una cosa, vamos a gobernar juntos, vamos a gobernar desde el corazón, vamos a gobernar para los que menos tienen, pero también vamos a impulsar a que este país tenga más riqueza para poderla distribuir”.

Gálvez aseguró que, de llegar a ser presidenta de México, no permitirá actos de corrupción durante su gobierno y que los castigará independientemente de quién se trate.

“Que les quede claro: yo no voy a tolerar un acto de corrupción en mi gobierno, conmigo los corruptos se van a ir a la cárcel. Tengan la certeza, trátese de quien se trate, no me importa. ¡Ya basta! Ya basta de ver a los nuevos políticos como el de Nuevo León hacerse rico en tiempo récord.

La candidata lamentó los hechos que enfrentan habitantes de estados como Michoacán o la zona de los Altos de Jalisco, principalmente productores del campo, ganaderos, vendedores de tortillas, entre otros quienes padecen de los llamados cobros de piso por parte de grupos criminales y tienen pérdidas económicas a causa de ellos.

“Es grave y delicado lo que estamos viviendo, pero lo más importante es recuperar el valor de la libertad, el poder salir a la calle sin sentir miedo, el poder caminar por las carreteras sin que estés angustiado”.

La ex senadora de la República también cuestionó el abandono del Gobierno Federal actual a los productores de leche y maíz, al acusar los bajos precios en los que están ofertando esos productos, por lo que se ven obligados a desperdiciarlos y malbaratarlos debido a que no obtienen ganancias por ellos.

Ante la cantidad de homicidios registrados en el país, Gálvez hizo un llamado a la población a despertar y buscar un cambio de gobierno para hacer frente a todas las problemáticas del país.

Xóchitl Gálvez fue acompañada por las candidaturas al Senado por Jalisco, Natalia Juárez y Francisco Ramírez Acuña; la candidata a gobernadora, Laura Haro; Diana González, candidata a la alcaldía de Guadalajara, entre otros personajes.

