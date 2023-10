El Gobernador de Jalisco, afirmó que no hay acuerdos para que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se convierta en el candidato al Gobierno del Estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano.

Aseguró que siguen siendo cuatro hombres y una mujer los que mantienen interés en obtener ese espacio, a fin de abanderar al partido en el 2024. “No hay decisión tomada. Estamos en un diálogo entre todos, vamos bien, pero no hay ninguna decisión tomada y todos los que tienen aspiraciones están tomando sus previsiones para estar listos para cualquier cosa, pero no hay decisión tomada. La idea es llegar a un acuerdo antes del registro”, declaró.

Advirtió que “no es un asunto de bajar a alguien (…), cuatro hombres y una mujer están en la mesa y todos tendrán un rol en la próxima elección”.

Entrevistado, luego de entregar nombramientos definitivos a profesionales de la salud, el Mandatario estatal, indicó que se realiza una valoración final de los aspirantes. “Estamos verificando quiénes van al senado, a los distritos (…) el diálogo es en Jalisco”, subrayó al señalar que se restableció el respeto con la dirigencia nacional.

Explicó que la intención de las encerronas no es resolver solo una candidatura como es la Gubernatura, sino generar un proyecto que garantice competitividad y fortaleza electoral. “Aquí no estamos peleándonos por huesos y chambas”, según dijo.

Por eso, recomendó a sus compañeros de partido hacer política y no filtrar trascendidos.

“Yo lo que les recomiendo a mis amigos, porque es algo que yo hago, es que entiendan que la política no se procesa en los medios de comunicación. Hay que hacer política, no filtrar trascendidos, eso es lo que creo hay que hacer”, expresó.

Además, “esas ideas de que se le dé todo a una persona, es absurdo”, respondió cuando se le preguntó si dentro de las negociaciones se contempla la declinación de Juan José Frangie que busca reelegirse en Zapopan.

“No puede haber un acuerdo serio que no parta de la idea de los equilibrios, del respeto a todos los que forman parte de este proyecto y sigo sin entender la lógica de que estamos hablando de grupos distintos”, señaló.

