El lunes arrancan cursos contra el acoso callejero

Tras la creación de la figura de acoso sexual callejero en la reforma aprobada al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, los oficiales serán capacitados para atender con perspectiva de género los reportes que les hagan las ciudadanas.

Las capacitaciones inician el lunes próximo, detalló Alicia Campos, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, aunque no se sabe todavía cuándo terminarán, pues la meta es que todo el personal de la Comisaría esté preparado.

La nueva formación, con perspectiva de género, consistirá en identificar “la focalización de la condición y posición diferenciada de las mujeres y hombres cuando acceden a la justicia y las relaciones de poder que hay en ese acceso a la justicia”.

La funcionaria también recalcó que será una formación para sensibilizar y acompañar a las denunciantes. “Para que haya un cambio de chip sobre las relaciones entre mujeres y hombres, porque si no, no se verá con seriedad y compromiso el problema de la violencia”.

La directora del Instituto precisó que fue anexado un apartado con distintos tipos de modalidades de violencias hacia las mujeres en los formatos donde el personal policiaco registra los delitos que atiende, y ahora incluye el acoso sexual callejero.

Con la formación en perspectiva de género, los oficiales podrán tener una atención “adecuada, sensible y comprometida”, además de que servirá “para que puedan llenar los formatos y nos ayuden a generar información estadística exacta”, comentó.

La capacitación se realizará por parte del Instituto Municipal de la Mujer en Guadalajara y la Dirección de Justicia Municipal.

“Paparazzis”, también ante el juez

La reforma al Reglamento contempla el registro visual con connotaciones sexuales como un tipo de acoso callejero; es decir, “aquellos casos en donde se tome un registro fotográfico o de video de una persona en su totalidad o en partes de su cuerpo, sin que exista su consentimiento”.

Al respecto, la oficial Zaira aseguró que esta práctica es algo que sucede con frecuencia en el municipio. Por ejemplo, en los centros educativos. “Sí suele pasar que van personas a la escuela a tomar fotos, ya sea a los alumnos o alumnas… o hasta las mismas madres de familia”, agregó.

Quienes se sientan acosadas deben pedir ayuda a la Policía y ésta podrá retener al señalado. EL INFORMADOR

Sólo basta incomodar

Una mirada y un comentario lascivo que hagan sentir incómoda a una mujer. Sólo eso bastará para que la Policía de Guadalajara levante un reporte y remita al agresor con el juez municipal. “Si la ciudadana se sintió afectada, molestada o agredida, eso basta para poder proceder en contra del agresor”, comentó la agente Zaira Franco.

Después de que en una sesión extraordinaria de Ayuntamiento se aprobó la iniciativa de reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, misma que fue promovida por el regidor Luis Cisneros, las mujeres en ese municipio podrán denunciar el acoso callejero.

Si la víctima denuncia acoso y decide proceder legalmente, los elementos de la Policía que atiendan el reporte harán entrevistas tanto a la denunciante como al agresor y después se trasladarán a los juzgados municipales. Allí, un juez determinará si hay una falta o no.

“Nosotros no podemos determinar la gravedad o poder diferenciar si (el acoso) ocurrió o no hasta que no se tenga la entrevista de los dos directamente con el juez municipal, para que él pueda determinar”, comentó.

En caso de que el imputado niegue los hechos, la oficial Franco señaló que “nosotros como policías, y al ser el primer contacto con quien reporta, tenemos que darle el voto de confianza y creer lo que nos refiere”.

En caso de que una mujer sufra acoso sexual callejero y no haya patrullas cerca de la zona, recomienda que la afectada se acerque a quienes estén transitando por la calle o a algún negocio para que les acompañen y llamen a las autoridades correspondientes.

Las sanciones para los agresores irán desde los dos mil 500 y hasta cinco mil 050 pesos, dependiendo de lo que el juez dictamine y en caso de no querer pagar la multa pasará 36 horas en arresto. También quienes reincidan en esta agresión tendrán que asistir a cursos de sensibilización, además de pagar la multa.

Hasta cinco mil pesos de multa

El pasado viernes 12 de abril, en una sesión extraordinaria de cabildo, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la reforma a este reglamento en el que se tipifica de manera explícita el acoso callejero. Los agresores podrán ser sancionados por el juez municipal con multas que van desde los dos mil 500 y hasta los cinco mil 050 pesos.

Comenzó el lunes

Las reformas fueron publicadas el lunes pasado. Quienes denuncien acoso callejero podrán solicitar apoyo y la Policía tendrá qué actuar en consecuencia. Además de las multas, se obligará a realizar trabajo comunitario y acudir a talleres de sensibilización.

Los reincidentes serán obligados a asistir a cursos antiacoso. EL INFORMADOR

Abandonan banco de datos

El Banco Estatal de Datos que nació después de que el ex gobernador, Aristóteles Sandoval, declaró una alerta de género en febrero de 2016, debería integrar las órdenes de protección emitidas a las víctimas de violencia, un protocolo unificado para su emisión y la mejora del Banco de Datos de Agresores.

Sin embargo, la página del Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia Contra las Mujeres en Jalisco muestra datos del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2018. Es decir, la página no se alimenta desde hace un año.

Por otro lado, la base de datos de las órdenes de protección sólo cuenta con información del 1 de enero al 31 de marzo de 2018. Si se buscan años previos, las páginas se muestran en blanco.

Las cifras desagregadas muestran que 46% de las personas que cuenta con una orden son mujeres solteras y cuatro de cada 10, casadas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), la Fiscalía del Estado es la encargada de alimentar la plataforma.

El pasado 10 de abril, durante la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para conformar la Mesa de Alerta de Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, titular de la Conavim, señaló que una de las acciones urgentes para atender la Alerta de Violencia de Género es actualizar los datos del Banco.

Con placas, protocolos y reformas, diputadas se suman

A través de reformas de ley y acuerdos legislativos, diputadas locales también presentaron diferentes propuestas para prevenir y sancionar el acoso contra las mujeres.

La panista Claudia Murguía impulsa ajustes al Código Penal estatal para que los delitos de acoso y hostigamiento no sólo sean perseguidos por denuncia, sino que sean de oficio.

También plantea que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tenga un apartado en el que se regulen los protocolos de prevención, atención y erradicación de violencia de género y acoso.

Especifica que, como elementos básicos, deben incluir medidas de prevención y reparación integral de daño a las víctimas, garantías de no repetición de la conducta y protección en todo el proceso de la integridad de las partes involucradas y el debido respeto al principio de presunción de inocencia.

De Morena, la diputada María Patricia Meza propone que las instalaciones del Poder Legislativo fueran declaradas espacios libres de acoso y hostigamiento. El acuerdo fue aprobado y se instruyó colocar una placa con la leyenda “Este es un edificio libre de hostigamiento sexual”.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, solicita que la Secretaría de Educación incluya en los requisitos de incorporación de escuelas privadas al sistema educativo estatal que tengan un protocolo para prevenir y atender casos de hostigamiento o acoso.

El Congreso también avaló enviar exhortos a los 125 municipios y a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado para que capaciten a su personal operativo y administrativo para atender a las mujeres víctimas de acoso, hostigamiento o violencia.

Cualquier comentario lascivo puede ser denunciado. EL INFORMADOR

Mayor de 30, el perfil del agresor

Fuente De acuerdo con el Banco Estatal de Datos de Casos e Información de Violencia Contra las Mujeres, en Jalisco los principales agresores y agresoras que fueron denunciados (entre 2015 y 2018) tenían estudios de secundaria, trabajaban como empleados y estaban en un rango de edad de 31 a 50 años.

Los tipos de hostigamiento

No verbal y verbal: Son silbidos, gestos lascivos, comentarios e insultos de índole sexual.

Físico: Cuando hay roces, frotamientos, manoseos o presiones en diversas partes del cuerpo con un fin sexual.

Registro visual: Al haber registros fotográficos o de video de una persona en su totalidad o en partes de su cuerpo sin consentimiento.

Grave: Ocurre cuando hay persecución intimidatoria, exhibicionismo o masturbación.

Fuente: Reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara.