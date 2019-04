Ciberacoso alcanza a uno de cada cinco jóvenes en México

El 17% de la población usuaria de internet declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético de acuerdo con los resultados del Módulo de Ciberacoso (MOCIBA) 2017 dados a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, son los adolescentes y jóvenes los más expuestos, pues uno de cada cinco usuarios de 12 a 29 años, señaló haber vivido algún tipo de ciberacoso.

El ciberacoso o acoso cibernético se refiere a la situación en que una persona es expuesta, repetidamente y de forma prolongada en el tiempo a acciones negativas con la intención de causar, o tratar de causar, daño o molestias, por parte de una o más personas usando medios electrónicos tales como el celular e Internet.

Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por la población que ha vivido ciberacoso fueron recibir mensajes ofensivos (40.1%), ser contactados mediante identidades falsas (31.4%) y recibir llamadas ofensivas (27.5%).

Por entidad federativa, la mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Tabasco, con 22.1%, seguido de Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo.

En 58.8% de los casos de ciberacoso no se identifica a las personas acosadoras, mientras que en 41.2% sí se logra determinarlo: personas con las que no existe una relación cercana, es decir, conocidas de poco trato o solo de vista (46.4%); personas cercanas o en quien se pudiera estar confiando, como son los amigos (32.7%), compañeros(as) de clase o trabajo (22.8%) y finalmente con los que tienen o tuvieron vínculos más estrechos como ex parejas o familiares (22.3%).

De la población que declara conocer el sexo del agresor, se identifica que en mayor porcentaje resulta ser un hombre, tanto para las mujeres como para hombres que declararon identificar al ciberacosador.

Los efectos que ocasiona son principalmente de enojo (66.9%), desconfianza (43.2%) e inseguridad (29.3%).