El gobernador de Jalisco no creció para aspirar a la presidencial de 2024: Federico Arreola

El proceso de sucesión presidencial rumbo al 2024 está en marcha y la oposición no tiene un perfil que los una para hacer frente al “lopezobradorismo”, aseguró Federico Arreola Castillo durante una conferencia magistral organizada por la agrupación política Confío en México.

Afirmó que el perfil del gobernador de Jalisco se desinfló, va de bajada y no creció como una posible figura de oposición al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); dijo que, al inicio de su administración, desde la Ciudad de México parecía que el mandatario jalisciense iba a ser el personaje que enfrentaría a Morena y asemejaba una trayectoria como la que en su momento tuvo Vicente Fox, pero esa percepción cambió y se desdibujó.

Además, consideró que la actual envestida del gobernador contra el ex rector Raúl Padilla es para buscar reposicionarse.

El editorialista subrayó que actualmente Luis Donaldo Colosio Riojas es el mejor posicionado dentro de Movimiento Ciudadano (MC), con una buena proyección y la posibilidad de ser aceptado por PAN y PRI. De Ricardo Anaya apuntó que presenta problemas como su implicación en el caso Odebrecht. Hizo referencia a otros perfiles como Santiago Creel, Lorenzo Córdova o el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal.

Arreola apuntó que en Morena, Claudia Sheinbaum está perfilada como la candidata porque está bien posicionada en el partido, aunque enfrentará problemas y golpeteó. Respecto a Marcelo Ebrard sostuvo que el accidente de la Línea 12 del Metro afectará sus intenciones y aspiraciones rumbo a 2024, pero no descartó que pudiera migrar a otro partido como MC. Consideró que el senador morenista, Ricardo Monreal, busca presionar para alcanzar la postulación a la Ciudad de México, y que en caso de no conseguirlo podría saltar a otro partido. Sobre Tatiana Clouthier, apuntó que es un buen perfil, pero no es vista como de izquierda.

El columnista consideró que Morena tendrá una menor votación que en 2018, y sostuvo que las críticas de AMLO a la clase media les pasarán factura y dependerán del sector más popular que, según sus mediciones, sí está contento con la administración federal.

Sobre la elección por la gubernatura de Jalisco, Arreola anticipó que MC podría perderla si el gobernador sigue cometiendo errores, aunque advirtió que le ayudará que morenistas y priistas no tengan posibilidad de aliarse.

Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, dijo que con este tipo de conferencias buscan fomentar la cultura política y la participación social. Recordó que, desde su fundación en 2016, en la agrupación han tenido contacto con diferentes actores de la vida política, económica y social del país para promover el intercambio de ideas.

GC