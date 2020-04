El crimen organizado no está guardando cuarentena: Macedonio Tamez

Pese a que no dio a conocer cifras propias, el coordinador General de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, reconoció que los delitos relacionados con el crimen organizado como la desaparición de personas y el homicidio doloso no han disminuido pese a la pandemia ocasionada por el coronavirus.

“En particular los delitos patrimoniales sí han tenido un cambio significativo, los delitos derivados del crimen organizado no han mostrado cambios, de tal manera que no veo alguna consecuencia pandemia-crimen organizado-homicidio doloso en este contexto. El homicidio doloso nos preocupa porque sigue vigente y estamos colaborando entre nosotros y haciendo llamados a la Federación para que haga lo suyo y poder bajar este índice, pero insisto en que no tiene relación con la pandemia”, expresó el coordinador durante la mesa de análisis “El papel de las policías, Guardia Nacional y fuerzas armadas en la contingencia sanitaria”, realizada esta mañana por la organización nacional Causa en Común.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante marzo se registró un aumento del 25% en la ocurrencia de homicidios dolosos respecto del mes anterior: mientras en febrero se registraron 195 homicidios de este tipo, marzo, mes en el cual se decretaron las medidas de aislamiento en Jalisco, contabilizó 245 homicidios doloso.

Con dicha cifra este mes se convirtió el más violento del primer trimestre de 2020, e incluso, Jalisco no había visto una cifra tan alta desde febrero de 2019, cuando se registraron 262 homicidios de este tipo en los 28 días de ese mes. Además, en este mes se registraron cinco feminicidios, mientras que en febrero y enero se reportaron solo tres y dos delitos de este tipo respectivamente.

Otro de los ilícitos que aumentó en este mes, con un incremento del 11%, fue el de violencia familiar, que pasó de 944 denuncias en febrero a mil 044 en marzo, ante lo cual Macedonio consideró el aumento como “pequeño porcentaje” e incluso lo relacionó con un aumento estacional pues “en primavera aumentan los delitos violentos de este tipo”, dijo.

Respecto de los robos en general, se registró una baja del 4% durante marzo. El robo a transeúnte en vía pública (-15%), robo a vehículo (-7%) y a casa habitación (-3%) se encontraron entre los que presentaron mayor disminución, sin embargo los robos a transportista ( 58%) y a negocio ( 13%) se ubicaron entre los de mayor incremento.

“En Jalisco tenemos muy claro que no vamos a descuidar la seguridad pública, que el esfuerzo que se ha hecho y que nos ha llevado a reducir algunos índices delictivos no vamos a dejarlo en esta contingencia. Hemos puesto particular cuidado en algunos tipos delictivos que pueden incrementarse, en primer lugar los que pueden cometerse en la calle, en particular en el tema de saqueos, que no hemos tenido ninguno. Por otro lado tenemos tres delitos en la mira que son cometidos 'intradomiciliariamente' que son la violencia familiar, los ciberdelitos y la extorsión telefónica, en ese sentido estamos vigilantes”, aseguró Macedonio.

María Elena Morera, presidenta de Causa en común advirtió por su parte que se podría esperar que en este mes disminuyan las llamadas al número de emergencias 911 por violencia familiar, debido a que las víctimas generalmente viven en la misma casa que el agresor, y es en el periodo de aislamiento cuando más conviven con él, por lo cual menos posibilidades tienen de pedir auxilio.

Ante esta situación, dijo, las autoridades deben buscar estrategias “creativas”, distintas a llamar a un número de emergencias como por ejemplo, que las policías visiten las casas de las mujeres que anteriormente han reportado violencia doméstica o de pareja sin necesidad de que ellas llamen para solicitar ayuda, como ocurre con la estrategia de “código violeta”, implementado por el Gobierno de Jalisco.

Por otra parte, durante la misma mesa de análisis, el investigador nacional en materia de seguridad, Alejandro Hope señaló, esta contingencia representa una oportunidad para que las policías recuperen los espacios perdidos entre la ciudadanía, refiriéndose tanto a la falta de confianza por parte de la sociedad, de espacios públicos que fueron tomados por grupos criminales y de la recuperación del Estado de Derecho.

También dijo, el aislamiento representa la ocasión para que puedan acabar con negocios establecidos por el crimen organizado, el cual ya se ha visto disminuido en ganancias ante la falta de comercios abiertos a los cuales suelen extorsionar o exigir el cobro de piso, entre otras acciones.

LS