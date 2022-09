El Salto, con el mayor rezago en banquetas de la Entidad

El Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) realizó un estudio de la infraestructura peatonal. En el caso de las banquetas, se encontró que El Salto es el municipio que tiene la menor disponibilidad, con 37.8 por ciento.

En un recorrido realizado se constató que hay algunos habitantes que han sufrido atropellamientos. Irma Sánchez, pobladora del municipio, contó que hace unos días la aventó una moto porque iba caminando por el arroyo vehicular, ya que no hay banquetas por donde transitar.

“Casi todas las calles están así, los automovilistas nos gritan ‘parecen burros’ o nos dicen ‘para qué sirven las banquetas’, pero no hay. Deberían obligar a los dueños de las casas a tenerlas bien y libres. A mí, por ir por plena calle, un motociclista me aventó y me fracturó la mano, estoy en rehabilitación”, compartió.

Bruno González, quien vive y trabaja en la colonia Álvarez del Castillo, coincidió en que es peligroso que no se cuente con esta infraestructura.

“Ya sea porque el Gobierno no construye o que la gente las obstruye, es peligroso caminar por aquí. Yo me he tenido que bajar y una vez no me fijé que un carro venía por atrás y casi me atropella”, dijo.

Guillermina Ramírez comentó que se le han doblado los pies por los hoyos, porque de repente hay espacios en donde ya no hay banquetas.