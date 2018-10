El Itei impone arresto a ex alcalde y ex directora del DIF de Amatitán

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) impuso arresto administrativo por 12 horas al ex presidente municipal de Amatitán, David Calderón González y para la ex directora del DIF municipal Yulia Calderón Zepeda, en ambos casos por no atender en su momento los requerimientos del Itei para la publicación de información fundamental en sus respectivos portales de internet.

“Esta ordenando el Itei que se informe a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Amatitán para que sea quien ejecute este arresto y regularmente se lleva a cabo en donde establezca el reglamento del municipio en materia de seguridad, en este caso tendrían ya que ser en los separos”, dijo Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente del Itei describió las acciones que derivarán del ordenamiento del Pleno.

Asimismo, se aprobaron dos amonestaciones con copia al expediente laboral de Héctor Manuel Rodríguez Serratos titular de la Unidad de Transparencia e Información de Tala, por no entregar información sobre uso de suelo y diversas facturas, tiene 10 días hábiles para entregar la información a los particulares que la solicitaron.

El Itei ordenó a la Fiscalía General del Estado acceso en versión pública a ciertas carpetas de investigación o averiguaciones previas, por primera vez el Pleno del instituto aplica la excepción de “violaciones graves a derechos humanos” prevista en la ley, para ordenar la entrega de carpetas de investigación en curso relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas, y también porque por primera vez se aplica tal excepción sin que se encuentre acreditada la participación de servidores públicos en la comisión de este delito.

Además ordenó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco entregue información relativa a un proceso pasado para obtener nombramientos de notarios públicos o justifique su inexistencia; de la misma forma, se ordenó la entrega a Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco (SIOP) de información sobre acciones en Banco Estatal de Proyectos de Inversión Pública, de las obras ejecutadas de la partida presupuestal 4247; también se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) entregue información sobre entrega de 500 mil pesos al “Centro Fox” realizada en el año 2010 a través de la partida 4331; igualmente, se ordena al Consejo de la Judicatura publique información respecto de la Fracción 11 apartado VIII.

Los municipios que fueron requeridos para entregar información diversa son, Concepción de Buenos Aires, Ixtlahuacán de los Membrillos, Sayula, Tamazula de Gordiano, Zacoalco de Torres y en el caso de Tala son varios los requerimientos, además de las sanciones señaladas.

NM