El Congreso de Jalisco deja sesión abierta durante contingencia

Aunque oficialmente el Congreso del Estado no suspenderá labores como medida preventiva de contagios por coronavirus, las actividades legislativas se redujeron al mínimo. La presidenta de la Mesa Directiva, Patricia Meza Nuñez, informó que dejaron en receso la sesión extraordinaria de pleno, abierta el pasado jueves, para retomarla en caso de que se requiera votar algún asunto de urgencia para atender la contingencia.

La legisladora dijo que están al pendiente de las disposiciones de autoridades sanitarias estatales y federales y acatarán las órdenes que emitan.

“Si viene alguna orden federal tendremos que acatar. Estamos en receso y abierto, la verdad no sabemos cuando pueda llegar algo (inciativa o solicitud). Siguen las actividades, pero todos estamos tomando las medidas de prevención y de cuidado. Todos los que tengamos que trabajar en todo este periodo vamos a venir, quienes no sean necesarios no van a venir”, expuso.

El Congreso local aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para exentar de acudir a trabajar a personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas, madres o padres de familia que no tengan con quien dejar a sus hijos. Además de restringir el ingreso de personas al edificio, en las sesiones de comisión y de pleno.

Los diputados aprobaron declarar días inhábiles del seis al 17 de abril. El Legislativo cerrará sus puertas el tres de abril cuando inicia su periodo vacacional de primavera y retomaría actividades el día 20.

“Cuadran” gastos de 2019

Trascurridos casi tres meses del año, los diputados locales siguen haciendo ajustes al presupuesto que gastaron en 2019. En sesión de pleno, acordaron transferir 711 mil 823 pesos de la partida de sentencias y resoluciones a otros rubros como convenciones y arrendamientos (organización de foros), materiales y primas por años de servicio. El año pasado el Legislativo estatal gastó 923 millones 741 mil pesos.

