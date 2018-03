Ejército y Fiscalía intervienen Policía de Tlaquepaque

Ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció la mañana de este domingo que la Fiscalía del Estado en coordinación con el Ejército, intervinieron la Policía municipal de San Pedro Tlaquepaque para reevaluar a sus elementos.

A través de un mensaje en Facebook, el mandatario estatal detalló que la seguridad del municipio estará a cargo de la policía estatal, mientras que los elementos tlaquepaquenses serán remitidos a la academia policial donde recibirán un curso y las evaluaciones pertinentes.

Sandoval Díaz aseguró que su gobierno está dispuesto a actuar con toda la fuerza “hasta el último día de esta administración” para recuperar la tranquilidad en la metrópoli.

En una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la @PoliciaFedMx, @PGR_mx y @FiscaliaJal, hoy a las 7:30 a.m. intervenimos la policía municipal de Tlaquepaque con la finalidad de reevaluar a sus elementos, ante la sospecha de posibles infiltraciones del crimen organizado. pic.twitter.com/ZKWP3fWPmn — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 11 de marzo de 2018

“Como gobernador de esta entidad les digo: seguiré hablando con la verdad, pero sobre todo, seguiré actuando con todo el ímpetu que amerita una situación tan grave”, detalló.

Asimismo, dijo que los ciudadanos de Tlaquepaque deben estar tranquilos y tener plena certeza de que sus calles estarán debidamente patrulladas y resguardadas por los elementos de la Fiscalía.

Apenas ayer, la presidenta municipal María Elena Limón presumía en sus redes sociales que charló con elementos de la Comisaría de Tlaquepaque "sobre las nuevas estrategias que estamos manejando en materia de seguridad, que involucra nuevo equipamiento y el Programa de Proximidad Social".

“Jalisco no está aislado de lo que vive el país; por eso, hoy menos que nunca podemos quedarnos de brazos cruzados. No nos vamos a detener. No nos van a intimidar. Vamos a trabajar minuto a minuto para darle a Jalisco la seguridad que merece”, finalizó.

Reitero mi compromiso con los elementos de la @ComisariaTlaq por continuar sumando herramientas para el combate contra la delincuencia, además de fomentar el vínculo con las familias tlaquepaquenses y crear redes contra la inseguridad. pic.twitter.com/umkqxCuIxI — María Elena Limón (@MaElenaLimon_) 10 de marzo de 2018

GC