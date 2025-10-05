La historia de la Universidad del Valle de Atemajac inicia en el año 1962 bajo la tutela de la Arquidiócesis de Guadalajara, siendo la primera escuela de periodismo en el occidente del país, con el nombre de Instituto Pío XII.

El 3 de septiembre de 1962, el cardenal José Garibi Rivera encomienda el Instituto a Monseñor Santiago Méndez Bravo.

Ordenado presbítero el 1 de noviembre de 1952, y tras cursar las especialidades en Letras Españolas y Humanidades Clásicas en la Universidad de Salamanca, España, vuelve a Guadalajara, Jalisco, donde se encarga en 1961 del naciente Instituto Pío XII, orientado a la formación teológica de seglares. Así comienza a fraguarse la Universidad del Valle de Atemajac (valle donde se encuentra asentada la ciudad de Guadalajara).

Para esa fecha, el padre Méndez tenía ya 9 años de experiencia sacerdotal; su actividad principal sería el magisterio. Al frente del Instituto, desarrolló una estrategia exitosa para aumentar el número de alumnos, consolidar el cuerpo de maestros, superar rezagos económicos de la institución y trazar horizontes más amplios en su campo educativo.

La universidad que en 54 años de enormes esfuerzos ha llegado a ser lo que hoy conocemos, inició con 90 alumnos.

En su etapa de formación, Santiago Méndez percibe con anticipación el fenómeno de los medios de comunicación y la trascendencia que tendrán en el futuro. También observa el atraso regional en ese campo y funda, en 1962, la primera escuela de periodismo del occidente mexicano, de la que egresan 12 profesionistas en su primera generación. En el ciclo 1967-1968, la carrera cambia de técnica a universitaria.

Algunos retos que enfrentó la casa de estudios en sus inicios fueron abrir un nuevo camino para una institución educativa incipiente, lograr el relacionamiento y posicionamiento, así como desarrollar un modelo educativo que respondiera a las necesidades de México y el mundo.

Problemas sociales, el deterioro de la economía nacional y sus crisis repetitivas afectaron a la Universidad: la quiebra de la economía mexicana puso a la UNIVA al borde del abismo por lo menos 2 veces; de la primera saldría con el apoyo del Cardenal José Salazar López, entonces Arzobispo de Guadalajara; de las demás, como fruto de un esfuerzo de negociación e inteligencia, búsqueda y vinculaciones, y de una fe inquebrantable en su misión.

Pero las crisis, además del aspecto material, repercutieron en la salud del padre Méndez, quien enfrentó dos serios problemas: uno en 1970, que le hizo perder el habla y la movilidad, y otro en 1978, que afectó su aparato digestivo; salió de ambos con voluntad y tenacidad.

Alentada por el trabajo de muchas personas y la conducción, aun en la enfermedad, de su rector, inició la construcción de su propio campus en 1982, mismo que actualmente cuenta con 6 edificios académico-administrativos, salón de usos múltiples, centro de desarrollo físico integral, capilla, biblioteca, cafetería y áreas de esparcimiento. La consolidación de esta Universidad a finales del siglo XX representaba para Guadalajara una joya más en su largo trayecto de compromiso social. Además, se abrieron planteles en La Piedad, Zamora, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepic, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Uruapan.

En el año de 1977 obtuvo el nombramiento de Universidad del Valle de Atemajac; en 2007, su acreditación como universidad de excelencia académica.

En 2005, de acuerdo con las normas de la constitución apostólica del Papa Juan Pablo II, “Ex Corde Ecclesiae”, y del derecho canónico, la UNIVA se establece como Universidad Católica.

El contenido de la Ex Corde Ecclesiae fortaleció la filosofía y quehacer universitarios, aspectos manifestados en los documentos “Filosofía y Misión. Ser y quehacer de la Universidad del Valle de Atemajac” (1998) y “Proyecto Educativo” (2002), textos que revitalizaron las acciones y el desarrollo de una institución posicionada en varias ciudades de la región centro occidente del país.

El liderazgo, la competitividad y el profesionalismo han consolidado la experiencia educativa UNIVA que ha traspasado fronteras.

En 2024 figuró en el ranking internacional QS como una de las universidades de mayor prestigio en América Latina y el Caribe.

Actualmente, la Universidad tiene presencia en Guadalajara, Querétaro, León, Lagos de Moreno, Colima, La Piedad, Zamora, Puerto Vallarta y cuenta con el sistema UNIVA Online.

La casa de estudios cuenta con una cifra superior a los 13 mil estudiantes; ofrece más de 90 programas distintos y trabaja permanentemente en la investigación y el desarrollo de programas y modalidades que satisfagan los requerimientos del entorno y los sectores estratégicos.

Para esta institución, el desafío en los próximos años será continuar trabajando para formar líderes con espíritu de servicio y comprometidos con el bien común y el desarrollo sostenible con efectividad y el más alto estándar nacional e internacional de calidad académica.

