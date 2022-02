Eduardo Salomón: Papá de Lalo confía en el proceso de investigación

Tras la notificación del Gobierno de Jalisco y de la Fiscalía del Estado en las primeras horas del martes de la aprehensión de una primera persona por el plagio y homicidio del adolescente Eduardo Salomón Puertos Gaytán, el padre de la víctima, David Salomón Puertos Rivera, confía en las autoridades en que realicen profesionalmente su trabajo para dar con los culpables.

“Tengo que confiar, yo no sé de leyes, yo no sé de procesos, si me pongo a decir que no creo (en ellos Fiscalía), sería estar retando a que yo sé hacer su trabajo, no es el caso. Sí quiero justicia; si las autoridades no la dan, el señor la dará y ya vendrá, eso ahora no me mortifica, lo que me mortificaba era encontrarlo”, comentó el papá del niño de 16 años asesinado.

Puertos Rivera señaló que de momento su conciencia no es de venganza, ni de odio contra los asesinos de su hijo, el poder darle santa sepultura y despedirse es lo que lo consuela, además de que la historia de su progenitor Lalito trascendió como superhéroe a nivel internacional.

“No tengo de pensamientos de rencor en este momento, tan es así que me tuvieron que decir en la mañana que el gobernador dio un informe y creo que hay un detenido, no me interesa, estando con mi hijo, estoy tranquilo de ya tenerlo, de saber que ya va a descansar, la historia de mi hijo mucha gente la conoce, a mi superhéroe, lo conocieron más allá de México, es internacional, desgraciadamente fue de esta manera, pero que sepan quien es Lalo”, acotó.

David considera que el proceso de adaptación y del duelo para los hermanos que protegió Lalo como son Jonathan, de 11 años; Fátima de nueve; Natalia de tres y el más pequeño Isaac con un año y meses será complicado. La ventaja es que ya les otorgaron apoyo psicológico.

“El proceso psicológico ya me lo otorgaron, por más bien que yo vea a mis hijos, en lo profundo deben de tener algo ahí, que deben de sacarlo, para que más adelante no los afecte. Hace unos días mis hermanos me dijeron 'tranquilo, David, un día a la vez', ya estaba pensando en el tiempo, me lo tomé a pecho, un día a la vez, mañana tengo que descansar y así los demás días”, acotó.

JM