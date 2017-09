Edificios antiguos de Guadalajara, en posible riesgo ante sismos

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, señaló que algunas de las edificaciones más antiguas de la ciudad podrían estar en riesgo ante un sismo. Explicó que no es tan sencillo elaborar un diagnóstico de las construcciones vulnerables.

Algunos de los temblores que han sucedido en la ciudad han dejado daños en los edificios históricos, siendo algunos de los más significativos el de mayo del 2016 que afectó al mural "El Hombre Pentafásico" de José Clemente Orozco en el Paraninfo y uno en 1818 derribó las torres de la Catedral.

"No podríamos garantizar que estén exentas de algún riesgo (...).Por supuesto que lo que acaba de suceder representa un llamado de atención a todos, para poder tener una agenda de prevención mucho más a profundidad pero también es complejo poder desarrollar peritajes técnicos en todas las edificaciones de la ciudad".

"(Las edificaciones) fueron hechas en otro contexto y en otro momento histórico de la ciudad, que no podríamos asegurar que estén exentas de algún riesgo, pero por supuesto que todas las licencias y autorizaciones que se dan de nuevas edificaciones se dan con normas técnicas que incluyen medidas para evitar en la medida de lo posible riesgos en caso de algún sismo".

Señaló que para tramitar una licencia de construcción se deben cumplir con reglamentos y normas técnicas que implican que el proyecto sea revisado por especialistas en la materia

"No habría porqué pensar que hay edificaciones que no cumplan con las normas técnicas, no tenemos nosotros identificado nada al respecto", comentó aunque pidió a la ciudadanía que en caso de detectar alguna falla en los edificios pidan ayuda al gobierno municipal.

