Drones, clave para recuperar automóviles en la metrópoli

Desde que se comenzó a hacer uso de los dos drones con los que cuenta la Unidad de Recuperación del Estado de Derecho y La Paz (Urepaz), mismos que adquirió en 2016, el organismo ha recuperado 42 vehículos con reporte de robo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La mayoría de ellos se encontraba adentro de una propiedad privada.

De acuerdo con Antonio Munguía, comandante de la Unidad, desde que se implementó el uso de esta tecnología los reportes de robos de autopartes y computadoras han disminuido 22% este año, en relación con el año pasado. Detalla que del 1 de enero al 13 de marzo de 2018 hubo 51 reportes, en tanto que en el mismo periodo de este año hubo 40. Eso lo atribuyen a que se tuvo presencia en los lugares que detectaron con mayor incidencia.

De los 51 reportes del año pasado, 38 fueron por el robo de las computadoras, lo que equivale a 74.5%; mientras que este año disminuyeron a 23, o bien, 57.5 por ciento.

Y aunque los reportes han reducido (especialmente el de robo de computadoras), de acuerdo con el director General de Investigación Especial de la Fiscalía del Estado, Joaquín Méndez, hasta el momento no se han reportado detenciones por este delito.

Munguía aseveró que ya se hacen operativos en las zonas que registran una mayor incidencia de estos delitos. “Se ha estado trabajando en (la Avenida) 5 de Febrero y en la zona Oriente de la ciudad, como Medrano y Tlaquepaque, gracias a las denuncias ciudadanas”.

Además, puntualizó que el uso de los drones ha sido clave para la recuperación de vehículos y autopartes, ya que se usan una o dos veces diarias. Sin embargo, éstos también se emplean durante eventos masivos como conciertos y manifestaciones.

“Ya hicimos la petición de dos (drones) nuevos para poder cubrir más áreas de la Zona Metropolitana y más eventos que ocurran al mismo tiempo”, detalló.

Ayer, este medio publicó que ninguna de las 95 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía del Estado por robo de computadoras en lo que va del año ha deparado en arrestos.

“Que las comisarías nos traigan a un detenido en flagrancia por capturarlo cometiendo un robo, pues no, no lo tenemos como tal registrado”, dijo Joaquín Méndez. La Policía de Guadalajara también reconoció que no ha logrado capturas a pesar de poner a 40 de sus 50 elementos del Grupo Gama a patrullar toda la semana por las zonas más afectadas.