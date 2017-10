Diputados rompen récord en exhortos inútiles

En los casi dos años que llevan en el Congreso local, los diputados suman 545 exhortos que superan a los 532 que en un periodo similar presentaron sus pares de la anterior Legislatura.

Un ejemplo de estas propuestas es la de Salvador Arellano, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien en mayo de 2016 pidió a sus colegas que promovieran la campaña Silba y Denuncia, en la que se entregarían silbatos a mujeres y niños para disuadir el acoso y la delincuencia.

El representante del Distrito 4 también sugirió al Gobierno del Estado que la Fiscalía o el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) secundaran y, si lo creían conveniente, institucionalizaran la iniciativa. Días después, la titular del IJM, Érika Loyo, rechazó la invitación y Guadalupe Ramos, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), calificó la medida de populista, machista y contraproducente.

Ante esta situación, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rocío Corona Nakamura, subrayó el abuso de esta figura, que sirve para emitir pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular.

Resaltó que la mayoría carece de seguimiento y control y agregó que gran parte de los temas que se plantean por esta vía se puede resolver con una llamada o al tratar directamente con los responsables de las dependencias aludidas.

“Se ha caído en el abuso de la figura del acuerdo legislativo, no sabemos a ciencia cierta y con claridad si lo solicitado se hizo o no se hizo. Desconozco si se lleva un control efectivo en la Dirección de Procesos legislativos, donde se sepa si se está llevando a cabo o no lo que se aprueba en esos exhortos”.

Alberto Bayardo, miembro del Observatorio Legislativo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), acentuó la ineficacia de estos acuerdos.

“Para lo que sí sirven es para que los presuman en sus informes y digan que emitieron tantos exhortos y que se sumaron otros diputados. En ese sentido exhortos y puntos de acuerdo están en la misma situación: no aportan realmente nada al trabajo legislativo y no contribuyen a mejorar el marco legal”.

De acuerdo con la información disponible en el portal del Legislativo, los integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) son los que más exhortos registran. Pilar Pérez Chavira acumula 31 y Felipe Romo Cuéllar, 30. Los siguen Irma de Anda e Isaías Cortes, con 28 cada uno.

José Luis Leal Campos, subsecretario de Enlace Legislativo, considera que son un buen mecanismo de comunicación entre poderes. FACEBOOK/SGGJalisco

A pesar de las fallas, defienden su utilidad

Aunque el Gobierno de Jalisco sólo ha concluido 25 de los 95 acuerdos legislativos en los que los diputados del Congreso local lo exhortaron por diversos motivos, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, José Luis Leal Campos, afirmó que estos pronunciamientos son efectivos y los calificó como un buen mecanismo de comunicación entre ambos poderes.

“La utilidad sí la tienen por una razón, porque es una muestra de la interacción entre los poderes y es una manera directa de estarle dando cuentas a la soberanía a través de estos acuerdos, sin esperar que haya un informe de Gobierno. Con eso, el Poder Legislativo puede ir monitoreando el funcionamiento en este caso del Poder Ejecutivo”, dijo.

Durante 2016, las dependencias estatales recibieron 86 exhortos y concluyeron 73. El funcionario explicó que los que quedaron pendientes implicaron la intervención de instituciones de diferentes niveles de gobierno.

Pilar Pérez Chavira, legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) que más propuestas suma por esta vía (31), negó que se abuse de esta figura, como lo afirmó su colega Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por ejemplo, mencionó que gracias a los acuerdos dirigidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Ejecutivo estatal se consiguió que ambas instituciones se acercaran a los comerciantes y hoteleros afectados por las obras del la Línea 3 del Tren Ligero.

La panista agregó que se pueden hacer cambios en el marco legal para que se refuerce el seguimiento a las respuestas que obtienen los procedimientos, pues reconoció que actualmente se puede caer en excesos, como que se utilicen para que el diputado se promocione.

“Ciertamente se puede cuestionar la efectividad (de los exhortos), pero de alguna manera se logra por lo menos tocar la puerta y tener la oportunidad de dialogar. Honestamente hay casos en los que ni siquiera responden a la petición, pero bueno: hay también está la parte de insistir y tocar hasta que se abra la puerta”, remató.

GUÍA

Detalles de los exhortos

¿Qué son?

Son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de ley. Son pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

¿Quién los puede presentar?

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, todos los diputados tienen derecho a presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo legislativo en materia de competencia estatal. Además del derecho de participación, decisión, voz, voto y las facultades que les otorga la Constitución del Estado.

¿Cuál es su trámite legislativo?

El exhorto tiene carácter de dictamen, por lo que no se turna a comisiones. Una vez presentado, se agenda para la siguiente sesión del pleno. Cuando así lo determina la asamblea por mayoría, en caso de urgencia o por trascendencia de la iniciativa de acuerdo legislativo, ésta puede ser votada en la misma sesión en la que se presenta. Por mayoría la asamblea puede mandar el acuerdo a comisiones.

FUENTE: Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

El seguimiento sobre lo que pasa con los exhortos presentados en el Congreso corresponde a cada diputado y su personal. FACEBOOK/legislativojal

LA DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS NO ESTÁ FACULTADA PARA INTERVENIR

Seguimiento, deber de diputados

El seguimiento sobre lo que pasa con los exhortos presentados en el Congreso corresponde a cada diputado y su personal, afirmó el director de Procesos Legislativos en el Congreso del Estado, Luis Manuel Vélez Ortega, explicó que una vez que el acuerdo es aprobado se envía al ente al que va dirigido y si la dependencia contesta, en cada sesión del pleno en el apartado de comunicaciones recibidas se da cuenta de la respuesta. En casos donde no hay respuesta señaló que la dirección no está facultada para intervenir.

“No nos toca (dar seguimiento a los acuerdos sin respuesta), la carga de trabajo es demasiada. Se necesitaría personal para estar de planta nada más para estar en eso. Más bien es función de los diputados”, dijo el director.

Vélez Ortega recordó que en el portal electrónico INFOLEJ se sube toda la información de cada acuerdo, incluidas las respuestas que lleguen. Reiteró que su dirección es la responsable de los asuntos administrativos como temas de mensajería, entregar oficios, recibir las respuestas e integrar expedientes.

TELÓN DE FONDO

Líderes en iniciativas superfluas

En junio pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó el Informe Legislativo 2017, en el que se reveló que en Jalisco se presentaron 974 iniciativas de ley en 2016, pero sólo se aprobaron 367, una tercera parte.

Este medio de comunicación publicó que con todo y sus programas de austeridad y reformas aprobadas, los diputados locales sumaron este señalamiento de propuestas superfluas a los excesos en el gasto de la nómina y la falta de transparencia.

Alberto Bayardo, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Superior y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), afirmó que “muchísimas (de las iniciativas presentadas en la Entidad) no tienen profundidad por la enorme cantidad”, pero buscan demostrar que sí se trabaja.