Diana González: Lucha por la paz y el progreso en Jalisco

Para Diana González Martínez, presidenta del PAN en el Estado, sus objetivos son que Jalisco viva en paz y con progreso, por eso emprendió desde hace varios años una lucha para que las niñas, los niños y los jóvenes puedan tener un mejor futuro. “Mi objetivo es mostrar al mundo un Jalisco lleno de jóvenes campeones en la academia, en disciplinas culturales y deportivas. Mi meta es invertir las cifras que ponen a Jalisco en los primeros lugares de desaparecidos y de inseguridad. Demostrar que Jalisco no se raja”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, subraya que el gran reto es la construcción de una sociedad más avanzada en términos de igualdad: “Hay que impulsar e invertir en cuadros femeninos donde se toman decisiones, y desde esa perspectiva, enfrentar y revertir las desigualdades. La premisa para conseguir este objetivo: que los esfuerzos políticos respalden la perspectiva de género para mejorar la vida de las mujeres”.

Afirma que hay condiciones para que Jalisco tenga la primera gobernadora y la primera Presidenta de México. “Pido a Dios que bendiga y proteja a las mujeres que toman un pico y una pala para buscar a sus hijos y seres queridos, mujeres que cuidan a sus pequeños con cáncer o insuficiencia renal… y un largo etcétera. En estos tiempos de polarización, de descomposición del tejido social y de violencia, necesitamos realmente la fuerza del corazón de una mujer capaz de soñar y de crear, que tenga el compromiso de hacer más que administrar lo público, que entienda el ejercicio del poder como la gran oportunidad de cambiar la vida de las personas”.

Diana se muestra preocupada por la inseguridad: “Es urgente frenar, revertir las cifras y erradicar por completo la inseguridad que viven las mujeres cotidianamente, desde el acoso en el transporte público hasta las desapariciones y feminicidios. También la desigualdad de género laboral, el abuso sexual, el matrimonio infantil, la trata de blancas, los micro machismos”.

Sobre su trayectoria, inició como muchas mujeres jóvenes buscando oportunidades, “esas que la vida nos presenta una sola vez”. Comenzó como asesora jurídica en el Ayuntamiento de Guadalajara en 2002. Hoy suma diversos cargos en el PAN en Jalisco y en el ámbito nacional, así como en la Cámara de Diputados. “En todos los espacios donde me he desempeñado, académica y laboralmente, he contribuido en la toma de decisiones. Y definitivamente, creo que las buenas personas nos debemos involucrar en la política con el firme objetivo de tomar las mejores decisiones para todas y todos. También, porque creo en la fuerza de los mexicanos que, día a día, dan la vida por un futuro mejor para sus hijos. Soy una convencida que desde la política se pueden generar las oportunidades y las condiciones que favorezcan la vida de las personas”.

“Evitar el dolor evitable” es una de sus frases favoritas. Y entre sus peores anécdotas, recuerda que trabajaba en la Cámara de Diputados y su hijo Rommel (cuando tenía cinco años), le pidió llorando en el teléfono que regresara a Guadalajara para acompañarlo en el festival del Día de las Madres. “Aún lo recuerdo con mucho pesar, porque escenifica a la perfección los sacrificios que las mujeres enfrentamos para crecer en nuestra vida profesional, pues son esos frutos del trabajo, los que nos permiten ofrecerles a nuestros hijos un mejor mañana. En esta carrera las mejores anécdotas son cuando se materializan los conceptos de subsidiariedad y solidaridad: cuando recibes un sincero agradecimiento de alguien que se benefició por tu trabajo”.

Sobre el avance de las mujeres en la función pública o en la política, acentúa que es fundamental conseguir una verdadera equidad.