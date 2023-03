Al grito de "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas", más de un centenar de mujeres se reunieron en la Plaza de la República en Guadalajara para marchar en la manifestaron separatista y radical convocada por el Frente Feminista Radical Guadalajara y el colectivo Aquelerre Radical Guadalajara, en conmemoración del 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Esta es la tercera marcha separatista que se realiza en la capital jalisciense, en la que solo está permitida la participación de mujeres, misma en la que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres embarazadas.

Al ser considerada una marcha radical, desde el inicio de la protesta las manifestantes comenzaron con las intervenciones al espacio público, con la pinta de paredes al paso del contingente radical, además de quebrar botes de basura y paradas de autobuses.

La manifestación avanza por Vallarta con rumbo a la Antimonumenta instalada en la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad.