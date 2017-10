Detenido presunto feminicida de la barranca

Autoridades detuvieron la noche de este lunes al presunto feminicida de una mujer encontrada muerta por la mañana en la barranca de Huentitán, en las cercanías de las instalaciones de la Policía de Guadalajara, informó el fiscal General, Eduardo Almaguer. Al parecer se trataba de un elemento activo de una corporación policial.

“Tenemos más elementos, tenemos imágenes de video y una presunción muy clara de que quien fue detenido es el responsable de la muerte de esta mujer. Él es su pareja, tenían ya un tiempo separados, tenía ella una orden de restricción”.

La mañana de este lunes se reportó el hallazgo de una mujer en un predio en la colonia Resiencial la Barranca, a un costado de la Comisaría de Guadalajara. Autoridades que llegaron al lugar encontraron el cuerpo de una mujer tirado boca abajo con señales de violencia. Tenía además desprendido el brazo derecho y le faltaba el cuero cabelludo.

Según las indagatorias, la mujer logró ser identificada y se averiguó que su ex pareja contaba orden de restricción. Al recabar testimonios se encontró que ella se había vuelto a encontrar con el hombre, ella fue a su casa y por alguna causa, cuando ella abandonó el domicilio este sujeto fue tras ella y la asesinó.

Sobre el brazo y el cabello, el fiscal explicó que indagan si también fue el hombre el que lo ocasionó. “Estamos muy avanzados y también la línea de que al dejarla ahí algunos animales pudieron haber roído el cuerpo”.

El caso es tratado como feminicidio, toda vez que hay una situación de relación entre la víctima y el victimario, hay antecedentes de agresión y existía la orden de restricción. “Tiene todos los elementos de un feminicidio”.

Aunque el pasado 23 de octubre concluyó la orden de restricción, el fiscal insistió en que las mujeres que hayan sido víctimas de agresiones o amenazas por parte de ex parejas no deben permitir encontrarse de nuevo con ellas si no acuden acompañadas. Con este caso, dijo, van tres feminicidios en el año en similares circunstancias.