El día de ayer, alrededor del mediodía la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recibió un reporte de incendio que se estaba desarrollando en un edificio de departamentos en la colonia Jardines Country.

Oficiales de la Base 2 de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara se movilizaron a la calle Miguel Galindo, donde se encontraba un connato de incendio en el cuarto nivel de un edificio de departamentos. El fuego se había esparcido en un espacio de aproximadamente cuatro por tres metros, consumiendo varios muebles del dormitorio.

Pese a que en el lugar se presentaba una densa saturación de humo se logró evacuar a dos gatitos que habitaban el departamento al momento del incidente. Las mascotas fueron rescatadas con éxito y salieron ilesos. Luego de que el incendio fue controlado fueron entregados a su dueña para su cuidado.

La historia fue compartida en redes sociales de Protección Civil y Bomberos GDL siendo agradecida por los usuarios. Entre los comentarios, una persona narró su perspectiva de los hechos agradeciendo el profesionalismo de los elementos. Esto díjo:

"Gracias por su pronta respuesta, excelente coordinación y profesionalismo. Tenía tanto miedo que se pudiera propagar para los departamentos vecinos. La inquilina no estaba, y los gatitos estaban desesperados por salir, y exhaustos de maullar, afortunadamente llegó rápido al auxilio" se lee en los comentarios de la publicación.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino #1097, en la Colonia Moderna del municipio.

