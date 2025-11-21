Hace unos momentos, el Gobierno de Guadalajara a través de sus distintas redes sociales oficiales ha informado que el espectáculo "Les Girafes" agendado para el día de hoy viernes 21 de noviembre a las 16:30 horas en el Paseo Alcalde cambiará de fecha debido a problemas logísticos.

El espectáculo contemplado para este día se aplazará al próximo domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas en la misma locación. Las otras dos fechas agendadas permanecerán tal y como estaban descritas en el programa original, por lo que las tres funciones se realizarán en los siguientes lugares y horarios:

Así queda el programa de funciones

Primera función

Sábado 22 de noviembre

Horario: 18:00 horas

Lugar: Glorieta Minerva

Segunda función

Domingo 23 de noviembre

Horario: 11:00 horas

Lugar: Vía RecreActiva en el Circuito de Arcos a Minerva

Tercera función

Domingo 23 de noviembre

Horario: 17:00 horas

Lugar: Paseo Alcalde entre Juárez e Hidalgo

La razón del cambio se debe a problemas logísticos en el Puerto de Veracruz. Ante la posposición de la fecha, el Gobierno de Guadalajara ofreció una disculpa por los inconvenientes causados y solicitó comprensión.

¿De qué trata el espectáculo "Les Girafes"?

Este evento a cargo de la reconocida compañía Off Compagni, en colaboración con Cabaret Capricho, suma a diversos actores, clowns, bailarines, acróbatas y músicos en una puesta en escena compuesta por un grupo de jirafas de hasta 8 metros de altura que recorrerán las calles al ritmo de la música en vivo.

"Les Girafes" es un acto internacional que cuenta con más de 100 artistas en escena y que se realiza en el marco del cierre del Festival Cultural Guadalajara LATE 2025 con los tres recorridos señalados en el programa. El evento es completamente gratuito y solo requiere la asistencia en tiempo y forma en las locaciones señaladas.

