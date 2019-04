Después de 4 meses de Alerta de Género, se instalará grupo interinstitucional

El 10 de abril se instalará el grupo interinstitucional para atender la Alerta de Violencia de Género en Jalisco, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa.

La funcionaria aclaró que aunque este grupo ya había estado trabajado con la declaratoria de la alerta, no había sido propiamente "instalado", lo que sucederá en la segunda semana de abril. En ésta se darán cita los académicos que lo conforman, un representante del Gobierno del Estado, el Fiscal General de Jalisco y la titular de Conavim, explicó Candelaria Ochoa.

"El gobernador, Enrique Alfaro, había dicho que no se había instalado porque no había titular en Conavim, pues ya hay, y esperemos que el día 10 de abril no nos lo cambien", agregó la funcionaria.

A finales de noviembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación, declaró la Alerta de Violencia de Género en el Estado. Ésta estipula que dentro de los primeros seis meses de la declaratoria, el estado debe entregar resultados al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

La instalación de este grupo es una de las urgencias que tiene Jalisco sobre la Alerta emitida, pues "es el vigilante", explicó la funcionaria.

También agregó que hará recomendaciones al Gobierno de Jalisco para que se complete el personal de los centros de justicia para las mujeres.

Dialogan sobre violencia política en CUCSH

En el marco del diálogo "Violencia política por razón de género ¿Mujeres en el espacio público?" realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Belenes, las ponentes coincidieron que México es un escenario difícil para ejercer la política como mujer y que hacen faltas medidas de sanción para los funcionarios y partidos políticos que ejerzan este tipo de violencia.

El panel estuvo conformado por la diputada federal, Martha Tagle, Candelaria Ochoa, titular de Conavim, la politógola, Flavia Freidenberg y la magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela del Valle.

Martha Tagle, recordó a los asistentes cómo se diferencian las concepciones de un hombre público de una mujer pública. "Esto refleja lo que significa la dificultad de las mujeres de estar en el ámbito público, es esta concepción que no es solamente en el ámbito político sino a esta división sexual del trabajo", comentó la diputada.

La diputada señaló que ganar el espacio para que las mujeres puedan estudiar lo que quieran y participar en la política del país, ha requerido de cambiar esta concepción. "No solamente estamos hechas para el espacio privado sino para el espacio de lo público", agregó.

LS