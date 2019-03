Candelaria Ochoa replanteará alerta de género por falta de resultados

Porque no hay una visión de emergencia real en los estados sobre lo que es una alerta de género en la cual se deben aplicar acciones inmediatas para evitar feminicidios, Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), aseguró que modificará este mecanismo.

“La alerta de género debe ser una alerta de emergencia, de acción urgente. Lo que se ha hecho hasta ahora es que sólo aparentan hacer grandes actividades, pero no se atiende en realidad la emergencia del delito de asesinato de mujeres”.

Adelantó que realizará un encuentro con todas las activistas, académicas y académicos para generar las reformas pertinentes en la materia.

En noviembre pasado se declaró en Jalisco la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) porque la Secretaría de Gobernación (Segob) encontró diversas fallas, principalmente en las investigaciones de feminicidios.

Apoyan sanciones por incumplir alerta

Guadalupe Ramos, de Cladem, y Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidieron en que deben de existir sanciones a las autoridades que incumplan con las acciones que establecen las alertas de género en los 18 estados en donde se han emitido. “Es fundamental porque mientras no existan sanciones se sigue fomentando la impunidad”, agregó la titular de Cladem Jalisco.

“Si una autoridad no protegió se le debe de procesar, se debe de quitar de su cargo”, comentó Luz Estrada, quien considera que una de las prioridades de Candelaria Ochoa debe de ser que se hagan los dictámenes de Alertas de Género en los primeros estados en donde se emitió la alerta de género, para saber cuál es el estado que guardan, así como la medición de resultados de las alertas. “No queremos que se tarden más, porque necesitas dar salida a todas las declaratorias que han hecho los gobiernos: qué hicieron y hacia dónde tienen que ir porque el contexto es grave”, recalcó.

Imagen que compartió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al confirmar a Candelaria Ochoa como la comisionada de la Conavim. ESPECIAL

Diferencias no afectarán relación con Alfaro: Candelaria Ochoa

Las diferencias políticas que han tenido el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez y la ahora titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, no traerán ningún impedimento para que ambos puedan trabajar en conjunto en el combate a la violencia hacia las mujeres.

Candelaria Ochoa señaló en entrevista que ya espera una reunión con Gobierno de Jalisco para evaluar avances en alerta de género. Detalló que en su agenda está gestionando un encuentro con Enrique Alfaro o con Enrique Ibarra, secretario general, según designe Alfaro, para ver los avances de la alerta de género que fue declarada en noviembre del año pasado.

A la pregunta expresa de cómo espera que sea la coordinación con el Ejecutivo estatal dijo: “espero que muy buena. Yo nunca he tenido un conflicto personal con Enrique Alfaro, Jamás nos hemos gritado ni nos hemos agredido. Lo que él dijo públicamente y lo que yo dije públicamente ahí está en las redes, yo no tengo un problema personal con él. Así que yo espero que sea una relación de él como gobernador y yo como titular de Conavim. Si el sábado estuvo en el evento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, supongo que como titular de Conavim tendremos esa misma relación”.

Por su parte Enrique Alfaro reconoció su nombramiento: “Le deseo suerte. Estamos comprometidos en el tema de violencia de género. Ojalá ella haga bien su trabajo y que bueno que hay una jalisciense en México”.

Este martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nombró y tomó protesta a Candelaria Ochoa como la nueva titular de la Conavim. La titular de Segob reconoció la trayectoria de Candelaria y destacó que “toda su vida ha demostrado su compromiso en favor de los derechos de las mujeres”.

Hasta 14 horas en espera en centros de justicia

La también exdiputada federal por Jalisco y ahora titular de la Conavim adelantó que otro de los temas que seguirá de cerca será garantizar que se brinde una atención profesional y sensible en los centros de justicia; añadió que los visitará todos personalmente para hacer una revisión.

Actualmente en el país hay 42 de estos centros donde se ofrece atención integral a la mujer que ha sufrido violencia, dos de ellos en Jalisco: uno en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta. Sin embargo, denunció tardanza en la atención de hasta 14 horas: “A las mujeres que yo he mandado a presentar una denuncia han tardado entre 12 y 14 horas para que las atiendan en el centro de justicia y no podemos permitir que los centros de justicia sean ineficientes”.

Urge alimentar banco de datos

En la actualidad no funciona el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Y esto se debe a que la mayoría de los estados no reportan información o la reportan incompleta o atrasada.

Este banco de datos que es obligatorio en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia no se ha podido consolidar desde hace 12 años, cuando se promulgó dicha legislación.

Por eso, Candelaria Ochoa prometió que es un tema que trabajará junto con el Consejo Nacional de Población (Conapo) y con el Inegi para que haya una base de datos.

“El banco no funciona porque las procuradurías o fiscalías de los estados no lo alimentan. Entonces tenemos datos, por ejemplo, Jalisco con datos de julio de 2017 y Nuevo León de marzo de 2016, Morelos de 2015 y no podemos tener una política nacional si no conocemos datos específicos de violencia y de denuncia de violencia contra las mujeres”.

TELÓN DE FONDO

Criticó el fin del Instituto Jalisciense de las Mujeres

Candelaria Ochoa se opuso a la desaparición de Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) que Enrique Alfaro sustituyó por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la que primero se le modificó el nombre y después el gobernador tuvo que rectificar el objetivo principal para que ésta fuera específicamente para defender los derechos de las mujeres y no la atención que englobaba a varios sectores de la población, pues no cumplía con los estándares internacionales para funcionar como un mecanismo de adelanto para las mujeres. Además, criticó la manera en que sucedió la extinción del OPD, al señalar que no hubo diálogo con organismos de la sociedad civil.

Pese a dos alertas, sigue alza de violencia contra las mujeres

Aunque Jalisco es el único Estado de la República con dos alertas de género decretadas, una nacional y una local, los delitos que afectan a las mujeres siguen en aumento.

De 2012, año en que se tipificó el feminicidio, al 27 de febrero de este año ha habido 240 víctimas. En los últimos dos (2017 y 2018) han ido al alza con 28 y 29 casos.

Las violaciones sexuales son otro delito que atañe a las féminas. En 2018, hubo al menos cinco violaciones cada semana contra mujeres jaliscienses. Además, la Entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos contra mujeres este 2019.

Este medio publicó a finales de enero que las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra la mujer aumentaron una cuarta parte en el último año.

La alerta estatal fue emitida en 2016 por el entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, la cual fue calificada por organizaciones como un proceso simulación.

La inconformidad con los resultados de ésta, llevó a la sociedad civil a solicitar la alerta nacional que es supervisada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señaló Guadalupe Ramos, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

“El problema no está en los protocolos o en la normativa, en eso hemos avanzado. Lo que no se ha avanzado es en cómo se aplica de manera adecuada y cómo generas una estructura en administración de justicia”, comentó.

Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio dijo que “hay acciones que ya se tendrían que haber hecho, por ejemplo, hacer vinculatoria a la Dirección General de Análisis y Contexto para que las recomendaciones sean obligatorias para los Ministerios Públicos”.

Restan dos meses al Gobierno de Jalisco para que presente avances de la implementación de la Alerta de Género Nacional debido a que en noviembre se estableció un plazo de seis meses para los primeros resultados.

Violaciones sexuales

3 mil 654 en 2018 a nivel nacional

275 en 2018 en Jalisco

14 en enero de este año

Municipios con más feminicidios 2018

Guadalajara (4)

Tlaquepaque (3)

Tlajomulco (3)

El Salto, Puerto Vallarta, Tonalá y Zapopan (2 en cada uno)

Total en el año: 29

Este año suman 9 casos

Huejuquilla el Alto (2)

Tlajomulco (2)

Tlaquepaque (2)

Puerto Vallarta (1)

Tala (1)

Tonalá (1)

Ratifican cárcel preventiva en caso Alexandra

En un nuevo proceso, obtenido tras un amparo, se determinó que serían enjuiciadas las cuatro personas detenidas por el feminicidio de Alexandra Castellanos Méndez, la mujer encontrada muerta el 24 de diciembre de 2017 en su auto en Tlajomulco de Zúñiga, para lo que el juez dio un plazo de tres meses para la etapa de investigación y nueve meses de prisión preventiva.

Ya el 4 de enero de 2018 se había vinculado a proceso a estas personas, identificadas como Enedina “N”, presunta autora material; y los autores intelectuales, su ex pareja, Alberto “N”, Catalina “N” y Juan “N”. En ese entonces se decidió darles 12 meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la defensa de los detenidos decidió promover un amparo por presuntas irregularidades, por lo que pidió la reposición del procedimiento.

Éste les fue concedido hace un par de semanas por lo que de nueva cuenta se celebró la audiencia de vinculación a proceso (donde se determina si hay elementos para enjuiciarlos) que de nuevo fue procedente, indicó Teresa Castellanos, hermana de la víctima.

Además, las personas imputadas solicitaron una defensa conjunta, puesto que en la primera audiencia tenían distintos abogados.

Hubo advertencias

El 24 de diciembre de 2017, Alexandra fue encontrada muerta en su auto en el cruce de Tulipanes y Azalea, en Jardines del Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga. Tenía varias heridas de bala en la cabeza.

Un mes antes, el 28 de noviembre, la mujer denunció en redes sociales que había sido víctima de agresiones y amenazas por parte de su ex marido, Alberto “N”, pues incluso el sujeto disparó un balazo el 27 de noviembre contra la casa de Alexandra cuando ella estaba en compañía de sus hijos.

Por este asunto la mujer acudió ante la Fiscalía y solicitó medidas de protección, las cuales le fueron concedidas aunque de poco sirvieron.

Alberto “N” es sobrino de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato a la Presidencia y fundador del Partido de la Revolución Democrática. En Jalisco, el sujeto incursionó en la política y hasta contendió por la presidencia municipal de Zapopan por ese partido en 2009.

Se presume que Alberto “N” actuó en contubernio con los otros tres detenidos para engañar a Alexandra para que se reuniera con Enedina “N”, quien la asesinó en otro lugar para después trasladar el cuerpo al lugar donde la abandonaron.

La familia manifestó desde el principio temor por la posibilidad de que las influencias de Alberto “N” lo liberaran a él y a sus presuntos cómplices del proceso. “Es de una familia influyente y seguimos teniendo ese resquemor”, dijo Teresa.

La madre de Karina, en la marcha del pasado 8 de marzo, exige que su hija reaparezca. EL INFORMADOR/P. López

Persiste deficiencia en tipificación de feminicidio

En la pasada reunión para dar el corte de seguridad en Jalisco, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, puntualizó que durante el periodo evaluado de febrero se registraron cinco casos de feminicidio, uno más que en enero.

Sin embargo, para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), en lo que va del año suman 57 eventos, por lo que ven una deficiencia en la tipificación de los homicidios de mujeres como feminicidio como se hacía en la pasada administración.

“Sigue prevaleciendo, nosotros hemos hecho mucho hincapié de que se debe revisar la actuación del agente del Ministerio Público porque para nosotras son feminicidios. De manera legal, jurídica, podemos encontrarnos con que esas muertes violentas de mujeres son feminicidios. Basta con las notas periodísticas para darnos cuenta si es o no es”, expuso Alejandra Cartagena, integrante de Cladem.