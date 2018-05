Desprecian compra de Casa Jalisco en Chicago; ofrecen menos de lo que vale

A un año de que se autorizó la venta del edificio que ocupó la Casa Jalisco en Chicago, en el Estado de Illinois, no se ha concretado y tampoco se han presentado ofertas que correspondan a su costo real.

Desde hace meses, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade), inició el proceso para rematar el inmueble, y el único planteamiento formal que han recibido fue de un 1.1 millones de dólares, cantidad que está medio millón de dólares por debajo de su valor.

Jaltrade reconoce que siguen en la etapa de recepción de propuestas y que no hay fecha para cerrar el proceso. Rubén Reséndiz Pérez, gerente del Instituto, informa que contrataron a una agencia de bienes raíces para promover la venta, pero sólo uno de tres interesados formalizó la oferta.

Reconoce que la finca se compró a sobreprecio, y según menciona, no se puede aceptar un pago menor al avalúo porque significaría un mayor daño al erario estatal.

Entre 2009 y 2011, el Gobierno del Estado pagó 61.6 millones de pesos por ese edificio; 43 millones se destinaron a la compra del inmueble y 18.6 se fueron a la remodelación y equipamiento. El avalúo, que se hizo antes de ponerlo en venta (2017), arrojó 1.6 millones de dólares; es decir, 31.9 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento.

El gerente de Jaltrade acepta que el proyecto estuvo mal planeado desde su inicio, en la pasada administración estatal, pues además de la compra a sobreprecio, la zona de Melrose Park, donde se encuentra, está alejada del área de influencia de los jaliscienses que viven en Chicago. Nunca cumplió con la intención de ser un centro de negocios y promoción para Jalisco.

Se siguen pagando los impuestos al condado de Cook y el mantenimiento del inmueble. FACEBBOK/Confedejal

Sin operar, gastan siete MDP en mantener Casa Jalisco en Chicago

Aunque está sin operar desde hace dos años, mantener el edificio que ocupó Casa Jalisco en la ciudad de Chicago le ha costado más de siete millones de pesos al Estado. Rubén Reséndiz Pérez, gerente general de Instituto del Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade), informó que se siguen pagando los impuestos al condado de Cook y el mantenimiento del inmueble.

“Hay que dar mantenimiento a la casa y pagar el impuesto predial. Esos costos hay que seguirlos cubriendo mientras no se venda. Allá el condado cuida mucho; no puedes abandonar el inmueble. Se debe mantener la jardinería en buenas condiciones y no se puede ver la casa deteriorada porque inmediatamente ya te están multando”.

En respuesta a una solicitud de información, Jaltrade informó que el año pasado se erogaron 6.7 millones de pesos en mantener el edificio que están intentando vender, y hasta febrero pasado ya habían gastado 20 mil dólares más. Se detalló que desde 2016 se dio por concluida la relación laboral con el personal que estaba contratado para laborar en la sede estatal en Illinois.

En la iniciativa que el gobernador Aristóteles Sandoval presentó al Congreso para autorizar la enajenación del inmueble, se reportó que mantener el edificio tenía un costo anual de 8.1 millones de pesos, de los cuales tres y medio se iban al pago de nómina.

El edificio está ubicado en la ciudad de Melrose Park, Illinois, cuenta con dos mil 153 metros cuadrados, dos niveles, un sótano y área para estacionamiento. Se depreció en los años que fue propiedad estatal, de acuerdo con un avalúo realizado en esta administración, pues pasó de 43 millones de pesos (pagados en mayo de 2009, cuando se compró) a 31 millones, según la revisión hecha el año pasado, cuando se autorizó su venta.

Redujeron su presupuesto

Desde 2016, la Sepaf redujo al mínimo los gastos de mantenimiento, sólo con el gasto en un director y personal de limpieza.

Permiso, listo desde 2017

Desde el 11 de mayo de 2017, el Congreso del Estado dio la autorización para que el Poder Ejecutivo vendiera el edificio.

Costo de operación del inmueble Año Precio en pesos Costo en dólares 2016: 8,199,370 431,545 2017: 6,776,013 356,632 2018*: 365,999 20,109

*Corte al 19 de febrero

Fuente: Unidad de Transparencia de Jaltrade.

CLAVES

Nunca cumplió el objetivo

Presencia Cuando inauguró Casa Jalisco Chicago, el ex gobernador Emilio González Márquez afirmó que el proyecto reforzaría la relación de la administración estatal con más de 700 mil jaliscienses que viven en el área del Medio Oeste de Estados Unidos.

Apoyo. El ex mandatario estatal dijo que se les acercarían servicios y se les apoyaría para mejorar sus condiciones de vida. Se planteó que desde esa sede se reconocería el trabajo y cariño de los paisanos por su familia y sus comunidades de origen, y además aprovecharía la organización de la comunidad de jaliscienses en Estados Unidos.

Educación. El día de la inauguración, Emilio González Márquez sostuvo que además de los negocios, se fortalecerían relaciones educativas y culturales. También se proyectaron cursos para quien quisiera concluir sus estudios de nivel básico, vinculación con universidades y ofrecerles asesoría jurídica.

Fracaso. Pero además de un costoso mantenimiento, el edificio de Casa Jalisco Chicago se utilizó para actos no oficiales que no eran parte de sus objetivos, según reconoció Jaltrade. La iniciativa enviada al Congreso para solicitar la venta del inmueble indica que la Federación de Clubes Jaliscienses en el Medio Oeste (Fedejal) lo usó como salón de fiestas para actos no oficiales.

Lujos. Desde la ceremonia de inauguración se marcó el sello del inmueble. Diversas crónicas describen que la apertura fue a todo lujo y la delegación de funcionarios que viajó desde Jalisco y los invitados disfrutaron de una cata de tequila, una exposición de acuarelas en el sótano del inmueble y una obra de teatro en el segundo piso.

Concursos. Durante los últimos meses en que la representación operó, Casa Jalisco Chicago sólo se empleó como salón para certámenes de belleza y otras fiestas particulares; incluso la oficina de la Fedejal dejó de ofrecer servicios.

La sede de la representación jaliscienses en Illinois nunca cumplió sus objetivos. FACEBBOK/CasaJaliscoChicago

Cronología

• De 2009 a 2011

El Gobierno del Estado pagó 61.6 millones de pesos por Casa Jalisco en Chicago. 43 de ellos por la compra del edificio y 18.6 para remodelación y equipamiento.

• 22 de febrero de 2011

El ex gobernador Emilio González Márquez inauguró las oficinas de Casa Jalisco en Chicago.

• 3 de marzo de 2016

El gobernador Aristóteles Sandoval presentó una iniciativa ante el Congreso para que le autorizaran vender el edificio que ocupaba Casa Jalisco Chicago. Lo consideró “insostenible”.

• 29 de mayo de 2016

La Contraloría del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía por la presunta compra a sobreprecio del edificio. La querella fue ratificada el 20 de junio.

• 7 de Julio de 2016

El Congreso del Estado echó atrás la autorización de vender el edificio. Solicitó al gobernador presentar una nueva iniciativa.

• 9 de mayo de 2017

El gobernador presentó una segunda iniciativa para que el Congreso avalara la venta del edificio. Insistió en los altos costos de operación.

• 11 de mayo de 2017

Con 25 votos a favor y cinco en contra, el pleno del Congreso autorizó la venta del edificio. En el decreto se reconoció que el inmueble sí se adquirió a sobreprecio.

• 1 de agosto de 2017

Inició el proceso de venta del edificio. Jaltrade contrató a una empresa de bienes raíces que cobrará 5% como comisión de la venta.

¿Jalisco es único?

• Jalisco no es la única Entidad del país que ha abierto representaciones en zonas de Estados Unidos donde residen comunidades de paisanos. Durante la administración de Rafael Moreno Valle, en 2016, el Gobierno de Puebla habilitó oficinas de “Mi Casa es Puebla” en Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, para “reforzar lazos y acercar servicios a los poblanos que residen en esas ciudades”.

• El Gobierno de Michoacán también cuenta con oficinas de representación en Chicago. La Casa Michoacán se encuentra localizada en el barrio de Pilsen y es la sede de diversos clubes y organizaciones que apoyan a michoacanos residentes en los Estados Unidos. También en 2016 se inauguró “Tu Casa Guanajuato” en Chicago Illinois, como un Centro de Desarrollo Comunitario en donde familias de migrantes participarían de actividades culturales, exposiciones y educativas.