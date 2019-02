Despliegue de efectivos en Jalisco, hasta concretar Guardia Nacional: Alfaro

Tras el anuncio de que el Gobierno Federal desplegará más de diez mil efectivos en las 17 regiones más violentas del país, una de ellas con sede en Tlajomulco de Zúñiga, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, explicó que esto no puede suceder sino hasta concretar la Guardia Nacional.

"El Gobierno de la República tiene que aterrizar un modelo que tiene pasos pendientes y mientras eso no suceda, no hay bases, no hay otra cosa que no sea por lo pronto con lo que hay, coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal".

Este miércoles fue anunciado que se desplegarán 10 mil 200 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal en las 17 regiones más violentas del país, las cuales concentran 35 por ciento de los homicidios.

Las coordinaciones tendrán su sede en las ciudades de Tijuana, Juárez, Culiacán, Irapuato, Tlajomulco, Manzanillo, Salamanca, Chilpancingo, Nuevo Laredo, Reynosa, Monterrey, Celaya, Uriangato, Benito Juárez y Acapulco.

Pero entre éstas, darán prioridad a las regiones en Ciudad Juárez, Culiacán, Irapuato y Tlajomulco, que incluye Tlaquepaque.

El gobernador señaló que la coordinación con sede en Tlajomulco será para todas las regiones de Jalisco, pero antes el Senado de la República deberá avalar la creación de la Guardia Nacional.

"Vamos a ver qué sucede, y una vez que esto concluya nosotros vamos a coordinarnos con el gobierno federal en tema de seguridad donde la mesa está trabajando bien".

Recordó que a diario llevan a cabo mesas de seguridad con representantes del Ejército, la Marina y Policía Federal.

