Despliegan en Jalisco a 2 mil soldados y agentes

Ayer comenzó el despliegue de los elementos federales (soldados y policías) que arribaron a Jalisco para sumarse a uniformados estatales y municipales, como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y la región de Los Altos, zonas consideradas como prioritarias por el Gobierno de la República.

El coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, detalló que sólo en la metrópoli patrullan 608 militares, los cuales se suman a 260 elementos de las policías federales, estatales y municipales. Por otro lado, en Los Altos el grupo de coordinación está formado por 600 elementos del Ejército y 260 policías federales, estatales y municipales. Adicionalmente, para la Zona Norte se destinó a 200 efectivos de la XV Zona Militar. Son mil 928 en total.

Diario nos reunimos a intercambiar información, tomar acuerdos en materia de seguridad, darles seguimiento y diseñar estrategias. Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad de Jalisco.

Informó que, como parte de la coordinación, se definió que los “conjuntos operativos” tendrán un mando militar. “Sin perjuicio de la competencia local y estatal, la coordinación la tendrá un militar en cada una de las áreas. En la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha designado al coronel León Almaguer y en la zona de Los Altos al coronel César Gutiérrez”, precisó.

El funcionario estatal se reunió con el comandante de la XV Zona Militar, Norberto Cortés Rodríguez, y Jesús Valencia Guzmán, titular de la Unidad de Políticas Estratégicas para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad federal. En la mesa también estuvieron los presidentes municipales de Guadalajara, El Salto y Tonalá.

Valencia Guzmán planteó que el incremento de la violencia en Jalisco tiene varios factores, por lo que rechazó referirse a los casos como pugnas entre grupos delincuenciales.

Recibimos un Estado descompuesto: Tamez

EL INFORMADOR

Dos administraciones estatales dejaron a Jalisco en la actual situación de alta incidencia delictiva y de violencia, pues se produjo una “descomposición generalizada” en las áreas de procuración de justicia y el Poder Judicial que favorecieron la evolución criminal, reconoció Macedonio Tamez Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, en entrevista para EL INFORMADOR, tras el anuncio del despliegue de efectivos del Ejército en el Estado.

- ¿Qué será diferente en este operativo?

- Parecería que es un intento más de muchos que ha habido, pero el anuncio que se hizo de instalar dos regiones prioritarias de seguridad en Jalisco y una tercera en ciernes, se da en el entorno de una coordinación estrecha que comenzó el 6 de diciembre. A diario nos reunimos a intercambiar información, tomar acuerdos en materia de seguridad, a darle seguimiento y a diseñar estrategias. No es una puntada más para la foto, sino que viene de tres meses de trabajo de coordinación formal.

- ¿Cuántos elementos militares llegaron a patrullar las tres regiones prioritarias?

- Mil 408 elementos han llegado en estos días, son batallones de diverso origen, 608 en Guadalajara, 600 en la Región Altos y 200 en Mezquitic. De tiempo atrás la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) ha hecho el esfuerzo de capacitar a su gente en materia de derechos humanos, capacitación especial requieren los 200 que están destacamentados en la Zona Norte en torno a Mezquitic, esos son grupos especiales más capacitados.

- ¿Cuál será la tarea de estos grupos?

- Es inhibir el delito, es una labor preventiva a través del patrullaje, con la presencia, con la reacción efectiva ante algunos delitos. El Ejército designó un militar para el mando de cada una de las tres regiones, integramos unidades operativas de 30 elementos militares, policías estatales y policías municipales al mando de un militar que van a funcionar en dos turnos para que tengan sus descansos y tendremos cuando menos 15 unidades flexibles en cada una de estas regiones.

- ¿Solamente habrá patrullajes como parte de la estrategia?

- No es la única medida, pero es la más aparatosa, la que llamó la atención hoy. Hay muchas, estoy hablando de un conjunto de medidas de seguridad que al sumarse van a abatir el delito.

- Jalisco está en último lugar nacional en impartición de justicia, ¿qué opina ?

- Hay una descomposición generalizada tanto del Ejecutivo y del Judicial, lo digo con respeto y señalando públicamente que tanto el titular del Ejecutivo como el del Poder Judicial están haciendo el mayor esfuerzo para corregir esto. Simplemente les tocó tener la titularidad después de años y años de descomposición. Pero el tema es más complejo, la idea no es castigar delitos sino evitar que se cometan.

- ¿Tiene conocimiento de esta red de corrupción en manejo de medidas cautelares?

- Claro, hay una mafia de despachos de abogados coludidos con ministerios públicos y jueces, lo tenemos detectado y denunciado, es una medida que atenta mucho contra la seguridad jurídica. De tiempo atrás se vino dando en Jalisco una colusión de malos abogados y funcionarios que ha dado lugar a una serie de chantajes inenarrables. Ya sabemos eso.

- ¿Los delitos que fueron alterados son sólo los patrimoniales?

- Se estaban reportando al Sistema Nacional de Seguridad Pública cifras menores de delitos patrimoniales para simular una mejor situación en materia de seguridad. Lo que pedimos al Sistema Nacional fue revisar la veracidad de las cifras en todos los estados, porque es de presumirse que había esta falsificación porque es muy fácil bajarle, sobre todo a los patrimoniales. Homicidios es más difícil porque hay actas de defunción.

- ¿Cuántas personas fueron señaladas por esta denuncia?

- Es un delito federal que ya el fiscal debió haber denunciado a la Fiscalía General de la República. En la última reunión lo dijo.

- ¿Está señalado el ex fiscal?

- No, porque se señalan los hechos, no los responsables, ya será tarea de la Fiscalía General de la República. Ahora, dijiste fiscal, esto se dio fehacientemente en el 2016, ahí fueron varios fiscales y me consta que desde el 2007 que yo era jefe de la Policía de Guadalajara, yo ya veía esas inconsistencias.

- ¿En el C5 cuántas cámaras tiene activadas?

- Cuatro mil 600 más o menos y 200 lectores de placas, están funcionando la mayoría porque parte de la inconsistencia del sistema es la conexión que no quedó del todo bien hecha y ahí fue más bien omisión del Estado que de la empresa.

- ¿Para cuándo estaría ya funcionando plenamente?

- Yo creo que en unos seis meses, y aun así la idea es ampliarlo, conectarlo a varios municipios.Tlajomulco tiene un buen sistema.

Un total de mil 408 elementos militares llegaron al Estado para patrullar el Área Metropolitana de Guadalajara y las regiones Altos y Norte. EL INFORMADOR / F. Atilano

Por inconstitucionales, Descartan retenes

El reforzamiento de seguridad con elementos federales no incluye retenes, aclaró Macedonio Tamez, quien explicó que trabajarán con información de inteligencia.

“Son inconstitucionales. No vamos a hacer retenes, vamos a hacer patrullaje, a detener gente que incurra en algún ilícito, pero sobre todo a dirigir la vigilancia a la luz de la información que nos den nuestra propia inteligencia y los municipios”.

Rechazó que la reunión con autoridades federales que sostuvo ayer fuera para “apretar tuercas” o un regaño. Aseveró que hay respeto y coordinación.

Priorizan regiones con mayor inseguridad

A principios de febrero, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que reforzaría la seguridad en 17 regiones prioritarias con mayor incidencia delictiva, a la fecha suman ya 22 en el país. En Jalisco hay tres de esas zonas en donde, hasta el momento, al Área Metropolitana de Guadalajara se han integrado 608 militares, a la Región Altos 600 más y a la Región Norte 200. A estos elementos se añaden policías federales, estatales y municipales.

Atentado colapsa el Periférico

Trabajos periciales sobre el trébol de ingreso de la Carretera a Chapala rumbo al Periférico. ESPECIAL

El refuerzo de seguridad que inició ayer en la metrópoli no blindó el día de ataques. El primero de ellos, registrado sobre la Carretera a Chapala y el Periférico, colapsó la principal arteria de la metrópoli, pues sucedió justo en el trébol de ingreso al Periférico, rumbo a San Martín de las Flores.

La Policía de Tlaquepaque precisó que la víctima iba en una camioneta y, según declaraciones de testigos, era perseguida. Incluso logró bajar del auto y correr unos metros, pero los homicidas la alcanzaron y balearon. Murió sobre la carretera.

El hecho paralizó la arteria, pues los conductores que tomaron el trébol desde el Periférico rumbo al ingreso a Guadalajara ralentizaron la marcha para observar el cuerpo y los trabajos periciales.

Por otro lado, en la Colonia El Tizate, de Zapopan, fue localizado un cadáver con un tiro en la cabeza. En El Salto, policías municipales hallaron otro cuerpo con huellas de violencia adentro de una alcantarilla en la Colonia Ex Hacienda del Castillo.

Por la tarde, la Policía de Tlajomulco confirmó otro cuerpo; en la Colonia Loma Linda, de Guadalajara, un hombre fue asesinado a balazos y, de manera simultánea, un bulto con silueta humana fue localizado en la Colonia El Vergel, de Tlaquepaque. En ninguno de los casos hubo detenidos.