Descartan prohibir que ciclistas usen audífonos

Diputados de la Comisión de Movilidad dieron reversa y modificaron la iniciativa que planteaba prohibir a los ciclistas circular usando audífonos.

Los legisladores locales habían aprobado un cambio al artículo 112 Bis de la Ley de Movilidad estatal para incluir que quien circule en bicicleta debería abstenerse de utilizar audífonos y cualquier aparato de telefonía celular. En el nuevo dictamen se flexibiliza la postura y se plantea que los ciclistas no deberán circular manipulando celulares o dispositivos electrónicos.

El punto es sólo una recomendación pues no incluye sanción en caso de incumplimiento.

"No queda sanción y no queda prohibición, queda la recomendación y solamente a la manipulación (de aparatos celulares) que conduciendo una bici vayas manipulando más no usando. Puedes ir con manos libres escuchando música, pero sin ir manipulándolo", explicó el diputado Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad.

El diputado Ismael Espanta, autor de la iniciativa, se reunió con integrantes del Consejo Ciudadano de Movilidad no motorizada de Guadalajara para dialogar sobre el tema y enterarlos del viraje en la intención de la reforma.

LS