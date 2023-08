Descarta Salud Jalisco reforzar medidas contra COVID ante alerta de la UNAM

Ante el incremento de casos de COVID-19 reportado por la Universidad Autónoma de México, la casa de estudios hizo un llamado a volver a utilizar el cubrebocas cuando se convive con grupos de varias personas por más de 30 minutos, así como en espacios cerrados o con poca o nula ventilación, no solo ante la circulación del coronavirus, sino también ante otro tipo de enfermedades respiratorias que suelen registrarse en el temporal, como infuenza o neumonía.Al respecto la directora de Salud Pública del Estado de Jalisco, Gabriela Mena, indicó que hasta el momento no se prevé que las autoridades sanitarias de la Entidad anuncien el refuerzo de medidas contra el COVID, pues dijo, según los monitoreos locales la enfermedad se mantiene estable.

En este momento como tal, una recomendación específica de uso masivo (decubrebocas) no se tiene como antes se tenía, vamos a seguir evaluando (la situación”, indicó la directora.Lo anterior, dijo, debido a que desde Jalisco también se ha seguido evaluando, sin que hasta el momento se tengan variaciones considerables, aseveró Mena Rodríguez. En este momento no tenemos un incremento como tal, sin embargo vienen algunos meses donde incrementará el frío, y donde no solo COVID, sino algunos otros padecimientos respiratorios también se incrementarán y debemos estar preparados”